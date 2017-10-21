WorldBuild Baku 2017: благодатный имидж строительной индустрии

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

21 октября в Баку Экспо Центре завершается «Каспийская строительная неделя». Крупнейшее мероприятие Прикаспийского региона в строительной области, стартовавшее 18 октября, объединило XXIII Азербайджанскую международную выставку «Строительство» WorldBuild Baku 2017, Х юбилейную Международную выставку «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» Aquatherm Baku 2017 и Х юбилейную Каспийскую международную выставку «Охрана, безопасность и средства спасения» Securika Caspian 2017. Организаторами выставок выступают Британская компания Iteca Caspian и ее партнер компания ITE Group.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этом году в «Каспийской строительной неделе» приняли участие 310 компаний из 28 стран мира. Одной из особенностей WorldBuild Baku стало активное участие коллективных национальных стендов Германии, Ирана, ОАЭ, Польши. Большим составом выступили турецкие, китайские, российские и чешские производители.

Отличием выставок этого года стала активная деловая программа, спланированная организаторами. Большой интерес вызвали бизнес-туры по выставке предпринимателей из Республики Беларусь, Италии, стран Персидского залива, США. 20 октября состоялся специальный ВИП тур с участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Союза архитекторов Азербайджана и Азербайджанского университета архитектуры и строительства. Внимание профессионалов привлекло проведение В2В встреч между иностранными участниками выставок и местными дистрибьюторами. Это мероприятие стало эффективной бизнес-площадкой для прямых встреч и переговоров между участниками строительного рынка.

Молодые проектировщики участвовали в воркшопе, проведенном совместно с Союзом архитекторов Азербайджана, участники конкурса два дня создавали проекты использования стройматериалов, представленных на выставке. Здесь же, на выставке, и состоялось награждение победителей.

Aquatherm Baku 2017 собрала 66 компаний из 13 стран мира, среди которых Азербайджан, Иран, Италия, Китай, Кувейт, Турция, Франция и другие. Компании-участники экспонировали вентиляционные, канализационные системы, гидранты, трубопроводные арматуры, отопительные системы, трубы, фитинги, радиаторы, бойлеры, насосные станции, водонагреватели и многое другое.

Securika Caspian 2017 – единственная в регионе международная специализированная выставка по безопасности, объединившая участников из Азербайджана, России, Казахстана и других стран. Здесь широко представлены технические средства обеспечения безопасности, автоматические системы пожаротушения, системы аварийно-пожарного оповещения, системы охранной сигнализации и тревожного оповещения, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательную технику, смарт-карты, систему контроля доступа и многое другое.

В процессе проведения «Каспийской строительной недели» свыше 70 процентов участников выставок выразили желание временном сотрудничестве с организаторами в 2018 году.

Мероприятие поддержали Министерство экономики Азербайджанской Республики, Государственное агентство жилищного строительства при Президенте, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Союз архитекторов Азербайджана, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (Работодателей).