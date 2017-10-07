Хафиз Пашаев: Принятие новой государственной программы по образованию на ступени докторантуры за рубежом может обеспечить будущее университетов страны

Баку, 7 oктября, AЗЕРТАДЖ

Заместитель министра иностранных дел, ректор Университета AДA, посол Хафиз Пашаев по случаю Международного дня учителя дал обширное интервью директору «ASAN Radio» Эмину Мусави для программы «QəbuldASAN».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в интервью ректор поделился мнением о роли преподавателей в современном образовании, их влиянии на обучение и воспитание молодежи, критериях выбора при приеме педагогов на работу, отношениях студент-преподаватель.

Хафиз Пашаев сказал, что успех любого университета во многом зависит от качеств преподавателей. Так, по поручению главы государства, АДА со дня основания поставила перед собой цель, заключающуюся в поиске преподавателей, отвечающих соответствующим требованиям, и в первые годы независимости Азербайджана нашла и привлекла в новый университет лиц, отправившихся за границу для получения образования, учившихся на ступенях бакалавриатуры, магистратуры и докторантуры в высших учебных заведениях передовых стран мира. Основная часть преподавательского состава Университета AДA состоит именно из таких молодых ученых. Эта работа продолжается и сегодня. Прием преподавателей на работу в университете – многоэтапный прозрачный процесс. На вакантные преподавательские места обычно подают документы 20-25 кандидатов. Однако, как ректору, мне очень интересно знать не только знания и опыт кандидатов, но и их преподавательские способности, отношение к своим учителям.

«Каждый преподаватель выходит к сотням молодых людей. Манера его речи, поведение на занятиях – образец для аудитории. Я постоянно общаюсь с нашими студентами, узнаю их мнение о педагогах, интересуюсь уроки каких преподавателей им нравятся. Рад, что правила, применяемые нами до настоящего времени, действительно, способствовали приему на работу образцовых преподавателей. Среди наших преподавателей есть и выпускники Государственной программы по образованию азербайджанской молодежи за рубежом. В настоящее время эта программа завершена. Однако мы предлагаем учредить новую государственную программу по образованию за рубежом исключительно на ступени докторантуры. Это поможет подготовить в самых ведущих университетах мира ученых и преподавателей для страны, может обеспечить будущее нашего и других университетов», - сказал Хафиз Пашаев.

Ректор отметил, что несмотря на недолгую историю, равную одиннадцати годам, Университет AДA является учебным заведением, ни в чем не отстающим от международных университетов, известных своими учебными программами и стилем образования. Здесь представлен студенческий и преподавательский состав из 46 стран. Обучение в такой атмосфере формирует более полноценных выпускников с широким мировоззрением. Статистика Университета AДA показывает, что после завершения обучения выпускники находят работу в течение трех месяцев. Показатель занятости выпускников 87 процентов: «Для будущего Азербайджана важно, чтобы были полноценные кадры, способные довести голос и позицию нашей страны на любом уровне, с любой трибуны».

Вспомнив выдающегося писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева, Хафиз Пашаев сказал, что в его семье всегда придавали значение созданию воспитательной среды. Любимый педагог Мир Джалал подчеркивал, что преподаватель сам должен следовать принципам и ценностям, которым учит. «Я всегда рекомендую и нашим преподавателям, и студентам читать произведения азербайджанских классиков. Наша молодежь, получающая образование как по гуманитарным, так и технологическим предметам, а также в сфере бизнеса, должна хорошо знать азербайджанскую литературу. Художественная литература Азербайджана также является прекрасным средством для изучения нашей истории. В этих произведениях отражаются идеи, имеющие большое воспитательное значение, необходимое сегодня. На уроки по предмету «Азербайджановедение», преподаваемому в Университете AДA, постоянно приглашаются известные деятели литературы и искусства, они напрямую делятся своими мыслями со студентами», - сказал ректор.

Хафиз Пашаев также рассказал о влиянии на образование отношений преподаватель-студент, сложившихся в Университете АДА. Oн сказал, что часто посещающие университет иностранные гости сразу чувствуют позитивную энергию студентов. «Я считаю для себя наградой формирование именно таких студентов в Университете AДA. Общаться здесь со студентами, находиться среди них позитивно влияет на меня. Внешние факторы не имеют большого значения для нас. Не важно, чтобы студент, увидев преподавателя или ректора, остановился или спрятался. Наоборот, считаем, насколько тесно преподаватель общается со студентом вне уроков, настолько расширяется его влияние на обучение и воспитание молодого человека. Еще на стадии проектирования прекрасного учебного комплекса AДA, архитекторы специально спрашивали нас насколько часто вы хотели бы чтобы студенты сталкивались с преподавателями? Создавая наши корпуса, мы хотели, чтобы студенты и преподаватели проводили вместе как можно больше времени. Раньше принятые в AДA вчерашние школьники долго адаптировались к нашему климату. A сейчас вижу, что наши нынешние студенты всего через полтора месяца уже приобщаются к культуре АДА. Это означает, что влияние нашей деятельности распространилось за пределы университета, школьники готовят себя и именно в соответствии этим университетом».

Посол Хафиз Пашаев поделился мыслями и о скончавшемся недавно всемирно известном азербайджанском ученом Лютфи Заде. «Научное наследие этого великого ученого в будущем еще долго будет использоваться. К сожалению, мы не смогли в достаточной степени привлечь его в Азербайджан. Его труды – образец для азербайджанских ученых. Oн был по призванию педагогом, ученым, простым и добрым в общении. Каждый желающий посвятить себя науке должен брать пример с Лютфи Заде. Хотел бы отметить одно его качество, о котором нигде не говорил. Его связь с Aзербайджаном была очень трогательной: прочитав в зарубежной печати какую-либо информацию об Азербайджане, он всегда связывался со мной, делился мыслями. Подчеркивал, что Азербайджану очень важно сохранить независимость. С любовью вспоминал о посещении Баку в 70-х годах. Лютфи Заде был не только великим ученым, но и настоящим интеллигентом, прекрасным человеком, который, несмотря на то, что жил в Америке, всегда подчеркивал связь с Азербайджаном и Баку».

Отметив воспитательную и воздействующую роль СМИ, наряду с информированием общества, заместитель министра иностранных дел пожелал успехов азербайджанской медиа в поиске значимых тем, отметил, что самой простой формулой патриотизма является совершенное и ответственное выполнение человеком своей работы. Каждый студент и преподаватель, а также представитель другой профессии, должен любить Родину не на словах, а ответственным отношением к работе.

Хафиз Пашаев также похвалил и высоко оценил деятельность «ASAN xidmət» с точки зрения развития независимого Азербайджана.