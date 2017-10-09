Хави намерен возглавить сборную Катара на ЧМ-2022
AzerTAg.az
09.10.2017 [18:43]
Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за «Аль-Садд», рассказал о готовности возглавить сборную Катара на ЧМ-2022.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Хави отметил, что «возглавить сборную Катара на ЧМ-2022? Почему нет? Я думаю, было бы здорово возглавить эту команду.
Посмотрим. Мне нужен опыт, тренерский штаб и все остальное. По крайней мере, я знаю катарских футболистов и знаю обстановку.
Я здесь, чтобы сделать здесь футбол лучше, чтобы сборная достойно выступила на чемпионате мира. Моя цель, думаю, стать главным тренером сборной», – сказал Хави.
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