Хикмет Бабаоглу: Сотрудничество с Азербайджаном является привлекательным для европейских государств

Баку, 6 октября, Асад Мамедов, АЗЕРТАДЖ

Сотрудничество с Азербайджаном в ближней и среднесрочной перспективе, которая оценивается как качественно новый этап, является привлекательным для европейских государств.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

Хикмет Бабаоглу отметил, что Президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза коснулся ряда вопросов стратегического значения, таких, как закрепление современной ситуации в связях с Европейским Союзом, перспективы будущего сотрудничества между Азербайджаном и Союзом, ожидаемые результаты сотрудничества Европейского Союза с Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев расценил подписание предстоящего договора как событие, открывающее новую страницу в двусторонних отношениях. Действительно, в нынешних условиях, когда царят сложные международные отношения, нелегко находить партнеров, способных принимать стабильные и рациональные политические решения и тем самым налаживать долгосрочные отношения, опирающиеся на взаимные интересы. Потому что нынешняя система международных отношений характеризуется атмосферой хаоса и анархии, а национальные государства оцениваются как эгоистичные акторы этих отношений. Поэтому в подобной среде для всех участников международных отношений очень трудно находить надежных, преданных партнеров. Азербайджан, в свою очередь, в процессе долгосрочного сотрудничества с Западом уже смог доказать, что добился установления эффективного сотрудничества с европейскими институтами, как в энергетической области, так и в вопросах коммуникации, прав и свобод человека, демократии и др. И поэтому сотрудничество с Азербайджаном в ближней и среднесрочной перспективе, которая оценивается как качественно новый этап, является привлекательным для европейских государств.

Депутат Милли Меджлиса отметил, что одним из главных моментов, делающих это сотрудничество привлекательным, является то, что Азербайджан – единственный новый альтернативный энергетический источник для Европы. За прошедшие годы наша страна, являясь инициатором и исполнителем ряда важнейших региональных и глобальных проектов, добилась создания в регионе новой платформы сотрудничества. Подобные платформы, связанные с Азербайджаном, не ограничиваются лишь экономическим сектором, они охватывают также политико-дипломатические и социально-культурные сферы. А это с геостратегической точки зрения создает новые реалии, формирует стратегический транспортный и коммуникационный коридор по направлениям Восток-Запад и Север-Юг. Касаясь этих вопросов, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море. В 2018 году на Каспийском море будет сдан в эксплуатацию крупнейший международный морской порт. Транспортные коридоры Восток-Запад и Юг-Север послужат повышению геостратегического значения Азербайджана. Эти новые коммуникационные средства, конечно же, откроют новые экономические перспективы и для всех стран региона. Говоря о перспективах отношений с Европейским Союзом, глава государства отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Европейским Союзом и считает это приоритетом. Однако, тем не менее, он подчеркнул необходимость осуществления в процессе взаимного сотрудничества Европейским Союзом решительных шагов в решении жизненно важных проблем для нашей страны, в первую очередь, в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Президент отметил, что нерешенность нагорно-карабахского конфликта является угрозой для региональной безопасности и стабильности. Минская группа ОБСЕ должна оказывать большое давление на агрессорский режим Армении для соблюдения норм международного права. Умеренная политика международной общественности в отношении Армении создает у нее такое впечатление, что она и впредь может держать под оккупацией азербайджанские земли. Еврокомиссия должна продемонстрировать единый подход в отношении всех конфликтов, существующих на постсоветском пространстве. В тексте итоговой декларации по Нагорному Карабаху очень важно ясно определить вопрос территориальной целостности. Так, Президент Ильхам Алиев, указывая на то, какой ущерб приносят двойные стандарты международному сотрудничеству и безопасности, заявил о важности демонстрации авторитетными европейскими институтами решительной позиции, опирающейся на международное право. Отметив, что Армения постоянно манипулирует международным правом, Президент сказал, что не существуют никаких противоречий в вопросе защиты территориальной целостности государств с правом народов на самоопределение. Он дополнил, что в Хельсинском заключительном акте отмечена возможность самоопределения народов только лишь в рамках территориальной целостности государств, подчеркнул важность оказания давления в отношении страны-агрессора, имитирующей переговорный процесс.

«В целом, встреча с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза стала характерной с точки зрения обсуждения долгосрочных перспектив сотрудничества и партнерства между нашей страной и этой важной организацией, а также напоминания авторитетной организации об усилении давления против Армении и оказании поддержки в решении проблемы» - подчеркнул Хикмет Бабаоглу.