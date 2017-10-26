Хикмет Гаджиев: Ведущий CNN превратился в инструмент пропаганды сокрытия оккупации азербайджанских территорий

Баку, 26 oктября, AЗЕРТАДЖ

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев дал интервью известному медиа-органу США «Buzzfeed news» в связи с незаконным посещением ведущим CNN Энтони Бордайном оккупированных азербайджанских территорий и подготовкой кулинарной передачи оттуда.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МИД, в интервью Хикмет Гаджиев заявил о внесении Энтони Бордайна в список нежелательных лиц за нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также законов нашей страны. «Мы сожалеем, что Энтони Бордайн превращен Арменией в инструмент пропаганды для оправдания оккупации территорий Азербайджана и сокрытия этой оккупации. Подготовка шоу-программы на кулинарную тему с оккупированных территорий является проявлением неуважения в отношении одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, насильно изгнанных из родных краев»,- сказал он.

В интервью со ссылкой на статус, которым Х.Гаджиев поделился в профиле в Twitter, написано: «Подготовка шоу-программы с территорий, подвергшихся этнической чистке, - постыдный и безнравственный поступок. Это необходимо прекратить».

С полным текстом интервью можно ознакомиться по нижеследующему линку: