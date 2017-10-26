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    ПОЛИТИКА


    Хикмет Гаджиев: Ведущий CNN превратился в инструмент пропаганды сокрытия оккупации азербайджанских территорий

    26.10.2017 [14:00]

    Баку, 26 oктября, AЗЕРТАДЖ

    Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев дал интервью известному медиа-органу США «Buzzfeed news» в связи с незаконным посещением ведущим CNN Энтони Бордайном оккупированных азербайджанских территорий и подготовкой кулинарной передачи оттуда.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МИД, в интервью Хикмет Гаджиев заявил о внесении Энтони Бордайна в список нежелательных лиц за нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также законов нашей страны. «Мы сожалеем, что Энтони Бордайн превращен Арменией в инструмент пропаганды для оправдания оккупации территорий Азербайджана и сокрытия этой оккупации. Подготовка шоу-программы на кулинарную тему с оккупированных территорий является проявлением неуважения в отношении одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, насильно изгнанных из родных краев»,- сказал он.

    В интервью со ссылкой на статус, которым Х.Гаджиев поделился в профиле в Twitter, написано: «Подготовка шоу-программы с территорий, подвергшихся этнической чистке, - постыдный и безнравственный поступок. Это необходимо прекратить».

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по нижеследующему линку:

    AZERTAG.AZ :Хикмет Гаджиев: Ведущий CNN превратился в инструмент пропаганды сокрытия оккупации азербайджанских территорий
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    Хикмет Гаджиев: Ведущий CNN превратился в инструмент пропаганды сокрытия оккупации азербайджанских территорий