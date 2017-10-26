Японский фонд «Ниппон» подарил книги учебным заведениям Азербайджана
AzerTAg.az
Баку, 26 октября АЗЕРТАДЖ
26 октября Японский фонд «Ниппон» подарил книги Университету АДА, Центральной научной библиотеке Национальной Академии Наук Азербайджана, Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Университету Хазар.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на мероприятии, проведенном в Университете АДА, президент фонда Йохеи Сасакава проинформировал о деятельности руководимой им организации. Было отмечено, что фонд проводит важную работу по популяризации современной Японии в мире. «Мы собрали книги, более совершенно представляющие современную Японию в политическом, экономическом и культурном плане. С этой точки зрения мы рады передавать эти издания в дар институтам и университетам различных стран мира. Интерес к нашим книгам институтов, с которыми мы наладили сотрудничество, показывает их стремление к интеллектуальному обмену с Японией. Я побывал в более чем ста высших учебных заведениях. Могу сказать, что архитектура Университета АДА отличается своей красотой. Уверен, что здесь студенты получают превосходное образование. Молодежи, получающей образование в этом учебном заведении, очень повезло», - сказал он.
Посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори выразил благодарность Фонду «Ниппон» за вклад в развитие связей между нашими странами. Было подчеркнуто, что посредством этого проекта различным институтам переданы книги о науке, культуре, литературе и других сферах жизни Японии. «Считаю, что эти издания являются важным пособием для студентов, интересующихся Японией», – отметил посол.
Учредитель Университета Хазар, председатель его совета директоров и попечителей, профессор Гамлет Исаханлы выразил благодарность руководству Фонда «Ниппон» за ценный подарок. Он высказал уверенность в том, что отношения между Университетом Хазар и Фондом «Ниппон» будут развиваться и дальше.
Сообщив, что перед началом мероприятия встретился с Йохеи Сасакава, ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев сказал: «Во время беседы мы обсудили пути расширения наших отношений, то, какой вклад может внести Фонд «Ниппон» в это дело. Выяснилось, что у нас есть ряд общих интересов. Наши студенты, посещающие Японию, а также японские студенты, приезжающие в нашу страну, уже вносят вклад в эти отношения. Уверен, что книги, подаренные нашей библиотеке, являются важным шагом для начала наших взаимоотношений».
Было сообщено, что в настоящее время Университет АДА имеет академические партнерские связи с семью ведущими вузами Японии. До сегодняшнего дня 10 бакалавров и магистрантов Университета АДА получили образование в различных областях в высших учебных заведениях Японии по обменным программам. В рамках программы обмена первый японский студент из Университета Яманаси Гакуин в течение года будет обучаться в Университете АДА.
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