Японский зонд обнаружил на Луне 50-километровую пещеру

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Японские ученые нашли на Луне пещеру, где можно разместить исследовательскую базу. Длина этого природного образования — 50 километров, сообщает национальное аэрокосмическое агентство JAXA.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на информацию JAXA, обнаружил существование огромной пещеры японский исследовательский зонд «Кагуя». Пустота находится под кратером Мариус на внешней стороне Луны. «Кагуя» сначала смогла заснять вход в пещеру. Затем с помощью электромагнитного зондирования удалось изучить ее подземную структуру.

Сообщается, что столь длинная пещера образовалась в результате вулканической деятельности примерно 3,5 миллиарда лет назад. Исследовательская база в ней не будет подвергаться негативному воздействию радиации и резким перепадам температуры.