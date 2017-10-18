    • / НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Японский зонд обнаружил на Луне 50-километровую пещеру

    18.10.2017 [10:46]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    Японские ученые нашли на Луне пещеру, где можно разместить исследовательскую базу. Длина этого природного образования — 50 километров, сообщает национальное аэрокосмическое агентство JAXA.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на информацию JAXA, обнаружил существование огромной пещеры японский исследовательский зонд «Кагуя». Пустота находится под кратером Мариус на внешней стороне Луны. «Кагуя» сначала смогла заснять вход в пещеру. Затем с помощью электромагнитного зондирования удалось изучить ее подземную структуру.

    Сообщается, что столь длинная пещера образовалась в результате вулканической деятельности примерно 3,5 миллиарда лет назад. Исследовательская база в ней не будет подвергаться негативному воздействию радиации и резким перепадам температуры.

     

    AZERTAG.AZ :Японский зонд обнаружил на Луне 50-километровую пещеру
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    17.10.2017 [16:47]
    В таблице рейтинга Агентства QS по региону UNEC продвинулся на 30 ступеней
    17.10.2017 [16:40]
    Профессор Аждар Исмаилов развенчал миф о псевдоалфавите Месропа
    17.10.2017 [13:40]
    Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с президентскими стипендиатами
    16.10.2017 [18:52]
    Проведен семинар на тему «Актуальные проблемы защиты национальных интересов Азербайджана в условиях усиления конфликтов в регионе» ВИДЕО
    Японский зонд обнаружил на Луне 50-километровую пещеру