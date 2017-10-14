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    Язык истории, говорящие экспонаты:  фоторепортаж АЗЕРТАДЖ

    14.10.2017 [19:20]

    Минск, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Я не ошибусь, если я скажу, что одним из первых мест, которые посещают приезжающие в город Минск иностранцы, является Белорусский государственной музей истории Великой Отечественной войны. Музей создан в память о людях, отдавших жизни за победу в Великой Отечественной войне. Прогуливаясь по музею, который охватывает большую площадь, перед глазами воссоздаются те страшные годы Второй Мировой войны.

    Музей начал функционировать 22 октября 1944 года в пострадавшем в годы войны Доме профсоюзов на площади Свободы в Минске. А в 2014 году состоялось открытие нового Мемориального комплекса, где в настоящее время находится музей. Здесь демонстрируются использованные в годы Великой Отечественной войны оружие, боеприпасы, техника и другие интересные экспонаты. Сегодня в этом месте, считающемся одним из крупнейших музеев мира, связанным со Второй Мировой войной, выставлены собранные в Москве, Киеве, Минске и других городах экспонаты, относящиеся к войне.

    В музее хранятся очень ценные экспонаты, относящиеся к военной истории Великой Отечественной войны. В музее, состоящем из 10 экспозиционных залов площадью 4200 квадратных метров, имеются более 8 тысяч экспозиционных материалов. Музей, фонд которого состоит из 28 коллекций и более 144 тысяч различных предметов, в том числе фото, документов, писем и личных вещей участников Великой Отечественной войны, постоянно пополняется новыми экспонатами. Коллекции «Рукописные журналы партизан» и «Самодельное оружие партизан» обладают высокой историко-культурной ценностью. Здесь хранятся 28 тысяч документов, относящихся к войне.

    В одном из разделов дана информация о начале войны, первой оборонительной войне на территории Беларуси, в том числе боях в Смоленске и Москве. Героизм защитников Брестской крепости представляется посетителям посредством специальной установки.

    В музее также имеются экспонаты, отражающие большой героизм героических сынов азербайджанского народа в достижении общей победы над фашизмом и освобождении Беларуси от фашистской оккупации. При обороне Брестской крепости азербайджанцы отличись своим героизмом.

    В музее демонстрируются интересные экспонаты, связанные с лагерями смерти, созданными нацистской Германией на территории Беларуси, а также с другими тюрьмами. Согласно информации, гитлеровцы создали в Беларуси более 250 лагерей смерти и пункт массового уничтожения людей. В этих фашистских лагерях, наряду с другими представителями советских народов, также были убиты 30 азербайджанских военнослужащих.

    Зал «Партизанское движение и антифашистская подпольная борьба в Беларуси» отличается своим дизайном. Во время оккупации Беларуси Германией здесь были созданы Центральный и Белорусский штабы партизанского движения. В музее также подробно проинформировано о героизме азербайджанцев, участвовавших в партизанском движении в Беларуси. Наши соотечественники Алекбер Алиев и Мамед Мамедов проявили особый героизм в партизанском движении. В музее также дана информация об отваге Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева. В настоящее время в Минске есть улица, носящая его имя.

    В зале «Победа» имена восьми героических сынов Азербайджана – Героев Советского Союза написаны золотыми буквами. Они проявили героизм и мужество при освобождении Беларуси от оккупации. Среди них есть также имя дважды Героя Советского Союза Ази Асланова. Он был удостоен звания почетного гражданина города Сморгон, в городе Вилейка в честь него возведен памятник. В обоих городах есть улицы, носящие его имя. В музее также демонстрируются книги об Ази Асланове.

    АЗЕРТАДЖ представляет читателям подготовленный из музея фоторепортаж.

    Эмиль Гусейнли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Минск

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