Москва, 12 октября, АЗЕРТАДЖ Президент России Владимир Путин, как планируется, до конца нынешнего года совершит поездку в Иран, где пройдет трехсторонняя встреча в формате Иран-Россия-Азербайджан. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Фарида Абдуллаева cобкор АЗЕРТАДЖ Москва

AZERTAG.AZ : Юрий Ушаков: Владимир Путин до конца года примет участие во встрече Иран-Россия-Азербайджан

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