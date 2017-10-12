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    ПОЛИТИКА


    Юрий Ушаков: Владимир Путин до конца года примет участие во встрече Иран-Россия-Азербайджан

    12.10.2017 [15:17]

    Москва, 12 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Президент России Владимир Путин, как планируется, до конца нынешнего года совершит поездку в Иран, где пройдет трехсторонняя встреча в формате Иран-Россия-Азербайджан. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Фарида Абдуллаева

    cобкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :Юрий Ушаков: Владимир Путин до конца года примет участие во встрече Иран-Россия-Азербайджан
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