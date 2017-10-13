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    Железнодорожники посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

    13.10.2017 [11:52]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    13 октября – профессиональный праздник железнодорожников.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по этому случаю 13 октября железнодорожники, посетив Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

    Затем, прибыв в Шехидляр хиябаны, железнодорожники почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и территориальную целостность нашей страны, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

    AZERTAG.AZ :Железнодорожники посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева
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