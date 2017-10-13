Железнодорожники празднуют свой профессиональный праздник накануне открытия Баку-Тбилиси-Карс

Баку, 13 октября, Лачин Султанова, АЗЕРТАДЖ

Сегодня азербайджанские железнодорожники празднуют свой профессиональный праздник. 7 октября 2005 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об учреждении профессионального праздника работников железной дороги». Согласно этому Распоряжению 13 октября – день создания самостоятельной Азербайджанской железной дороги – отмечается ежегодно как профессиональный праздник железнодорожников Азербайджана. Накануне профессионального праздника Президент Азербайджанской Республики подписал несколько распоряжений, которым присвоил четверым работникам железнодорожного транспорта почетное звание «Заслуженный инженер», наградил группу работников железнодорожного транспорта Азербайджана медалью «Терегги» и предоставил ветерану-железнодорожнику Али Мамедову персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики.

День железнодорожников в этом году отмечается накануне очень важных событий. Весь регион находится в ожидании ввода в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, официальное открытие которой состоится 30 октября в Баку. Еще одно важное событие состоится в конце ноября – открытие движения грузовых поездов по новой железной дороге Астара (Азербайджан) – Астара (Иран).

Независимый Азербайджан достиг больших успехов, ее экономика получила динамичное развитие благодаря экономическим преобразованиям, основа которых была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаются ныне Президентом Ильхамом Алиевым. В период нахождения Гейдара Алиева в политическом руководстве страны стальная магистраль республики была под постоянным вниманием и заботой. Созданная под его руководством транспортная инфраструктура интенсивно развивается и модернизируется Президентом Ильхамом Алиевым, страна принимает активное участие в создании международных и региональных транспортных коридоров.

Азербайджан является мостом, соединяющим Азию и Европу. В настоящее время осуществляется несколько проектов, направленных на укрепление транспортной инфраструктуры страны, в том числе железных дорог. На роль транспортного сектора в развитии ненефтяного сектора экономики страны возлагаются большие надежды.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – один из основных проектов, осуществляемых Азербайджаном. Она не только свяжет три государства, но и станет мостом для десятков народов и стран. Вопрос осуществления проекта железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс находится в центре внимания правительства Азербайджана, Грузии и Турции, а также руководства железных дорог этих стран. Эта дорога откроет большие возможности для налаживания прочных транспортных связей между тремя странами, а также другими странами, заинтересованными пользоваться услугами транспортного коридора. Подключаясь к этой транспортной артерии, Азербайджан сможет принимать и отправлять грузы из различных государств от Китая до стран Европы. По прогнозам, в первые годы по этой железной дороге можно будет перевозить пять, а в дальнейшем – до 15 миллионов тонн грузов ежегодно.

Азербайджан, расположенный в стратегически важном регионе – на пересечении двух основных международных транспортных коридоров с Севера на Юг и с Востока на Запад, на протяжении веков играл уникальную роль моста между ними. Проводятся интенсивные работы над созданием международного транспортного коридора «Север-Юг». Прогнозы показывают, что функционирование коридора «Север-Юг» в полную силу создаст условия для выхода европейских стран, России, регионов Центральной Азии и Кавказа в направлении Персидского залива и Индии, приведет к интенсификации торговых отношений Прикаспийских государств с портами Черного моря. Этот коридор позволит увеличить железнодорожные перевозки и, соответственно, доходы железнодорожного транспорта, как от местных, так и транзитных перевозок между Европой, Южной Азией и Ближним Востоком.

В рамках создания международного транспортного коридора «Север-Юг», для соединения железных дорог Азербайджана с сетью железных дорог Ирана, проложена железнодорожная линия Астара (Азербайджан) – Астара (Иран), построен железнодорожный мост длиной 101 метр через реку Астарачай. В настоящее время на участке железной дороги Ялама-Астара возможна перевозка по транспортному коридору «Север-Юг» до 5 млн тонн грузов, предусмотренных на начальных этапах. По прогнозам, на следующем этапе объем груза, как ожидается, увеличится до 10-15 миллионов тонн.

Росту грузоперевозок по Азербайджанским железным дорогом способствует также новопостроенный Бакинский международный морской торговый порта, являющийся крупнейшим портом на Каспийском море. Порт является составной частью Транскаспийского международного транспортного маршрута, реализуемого в рамках проекта Великого шелкового пути.

Азербайджанские железные дороги за свою 138-летнюю историю существования проделали грандиозный путь развития. Первый этап строительства железных дорог в Азербайджане стартовал еще в далеком 1878 году и был завершен 20 января 1880 года, вводом в строй железной дороги Баку-Сабунчи-Сураханы, протяженностью всего 20 километров. С тех самых времен с учетом роста потребности в грузоперевозках Азербайджанские железные дороги развивались и совершенствовались. На данный момент общая протяженность путей составляет 2910,1 километра, эксплуатационная протяженность - 2079,3 километра, из которых 802,3 километра двухколейные.

Начало строительства первой железной дороги в Азербайджане и ее дальнейшее развитие непосредственно связаны с перевозкой нефти. Наличие на Абшероне нефти известно с древнейших времен. Бакинская нефть долгое время добывалась бессистемно и использовалась преимущественно для освещения, а также в лечебных целях в самом Азербайджане и странах Передней и Центральной Азии, России и Индии.

Появление в 1847 году первой буровой скважины, еще большее развитие добычи нефти методом бурения, а также отмена в 70 годах XIX столетия откупной системы способствовали резкому росту нефтедобычи, что, в свою очередь, актуализировало вопрос усовершенствования нефтеперевозок. Транспортировка нефти из основных нефтедобывающих районов (Сабунчи, Сураханы, Балаханы) на нефтеперерабатывающие заводы Баку и по Каспию – в центральные регионы Российской империи, осуществлялась примитивными караванными методами, с использованием деревянных бочек и бурдюков, число которых едва доходило до 10 тысяч.

Этот метод, будучи дорогостоящим, препятствовал дальнейшему развитию нефтяного дела. С целью получения больших доходов, производители нефти начали проявлять повышенный интерес к строительству железнодорожных линий, а также трубопроводов. Таким образом, истинной причиной появления железной дороги в Баку, а затем и во всем Азербайджане без преувеличения может считаться бакинская нефть и ее промышленное производство. Строительство дороги стартовало в 1878 году и завершилось в 1879 году. С 17 декабря на станциях Балаханы, Сабунчи, Сураханы уже принимались грузы для транспортировки. 20 января 1880 года состоялось официальное открытие железной дороги. Именно этой дорогой впервые в мире нефть была транспортирована в цистернах.