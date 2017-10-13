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    Женская и мужская сборная Азербайджана на первых местах Кубка европейских клубов

    13.10.2017 [11:45]

    Bаку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Матчи пятого тура Кубка Европы среди мужских и женских клубных команд прошли в турецкой Анталье.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мужская сборная Азербайджана «Odlar Yurdu» свой поединок завершил вничью. Они встречались с одним из главных фаворитов турнира – российским «Globus»ом (3:3). Все шесть партии завершились вничью: Аркадий Найдич – Владимир Крамник, Рауф Мамедов – Александр Грищук, Гадир Гусейнов – Сергей Карякин, Эльтадж Сафарли – Аниш Гири, Ниджат Аббасов – Ян Непомнящий и Азер Мирзоев – Денис Хисматуллин.

    В открытой секции лидируют российский «Odlar Yurdu» и «Globus», набравшие по 9 командных очков. На очко отстают «Алкалоид» (Македония), «AVE Нови-Бор» (Чехия), «Медный всадник» (Россия) и «Csm Baia Mare» (Румыния).

    Женская сборная Азербайджана в пятом туре нанесла поражение россиянкам клуба «ШСМ Legacy Square Capital» со счетом 2,5:1,5. Зейнаб Мамедъярова выиграла у Алины Кашлинской, Ханым Баладжаева переиграла Анастасию Савину, Ульвия Фаталиева разошлась миром с Екатериной Ковалевской, а Гюльнар Мамедова уступила Дарье Пустовойтовой.

    В женском Кубке впереди «Odlar Yurdu» и «Chess Club NONA Батуми» - по 8 очков. У российских «UGRA Chess Club» - 7, «ШСМ-Legacy Square» - 6 очков.

    В шестом туре мужской «Odlar Yurdu» встречается с «Mednyi Vsadnik», а женский – с «UGRA Chess Club».

    Победители и призеры турнира будут определены по швейцарской системе по итогам семи туров.

     

    AZERTAG.AZ :Женская и мужская сборная Азербайджана на первых местах Кубка европейских клубов
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