Жители Дубая смогут заказывать автобус к дому

Абу-Даби, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Управление автомобильных дорог и транспорта Дубая тестирует новый вид услуг для жителей эмирата — заказ автобуса к своему дому, сообщает издание Khaleej Times.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новая услуга будет доступна в наименее загруженные часы для того, чтобы люди, живущие вдалеке от автобусных остановок, могли с комфортом пользоваться общественным транспортом.

Инновационная технология «онлайн-бронирования» была разработана немецкой фирмой «MVMANT», которая на первом этапе внедрит это новшество в районах Аль Барша и Аль Варка, запустив для этой цели несколько микроавтобусов и больших автобусов.

Как пояснили изданию представители Управления автомобильных дорог и транспорта, автобусы работают по фиксированным маршрутам, которые бывают загружены только в пиковые часы, а в остальное время у них бывает мало пассажиров. Это стало основной причиной разработки плана «автобус по вызову» с тем, чтобы было возможно рационализировать услуги по предоставлению общественного транспорта для удовлетворения потребностей граждан в передвижении по городу и пригородных районах.

Основная фаза тестирования назначена на следующий месяц.

Ася Гаджизаде

cобкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби