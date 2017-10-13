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    Жители Дубая смогут заказывать автобус к дому

    13.10.2017 [10:36]

    Абу-Даби, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Управление автомобильных дорог и транспорта Дубая тестирует новый вид услуг для жителей эмирата — заказ автобуса к своему дому, сообщает издание Khaleej Times.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новая услуга будет доступна в наименее загруженные часы для того, чтобы люди, живущие вдалеке от автобусных остановок, могли с комфортом пользоваться общественным транспортом.

    Инновационная технология «онлайн-бронирования» была разработана немецкой фирмой «MVMANT», которая на первом этапе внедрит это новшество в районах Аль Барша и Аль Варка, запустив для этой цели несколько микроавтобусов и больших автобусов.

    Как пояснили изданию представители Управления автомобильных дорог и транспорта, автобусы работают по фиксированным маршрутам, которые бывают загружены только в пиковые часы, а в остальное время у них бывает мало пассажиров. Это стало основной причиной разработки плана «автобус по вызову» с тем, чтобы было возможно рационализировать услуги по предоставлению общественного транспорта для удовлетворения потребностей граждан в передвижении по городу и пригородных районах.

    Основная фаза тестирования назначена на следующий месяц.

    Ася Гаджизаде

    cобкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :Жители Дубая смогут заказывать автобус к дому
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