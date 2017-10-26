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    Жители столицы Татарстана предпочитают отдыхать в Баку

    26.10.2017 [14:57]

    Москва, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    На ноябрьские праздники - День народного единства России жители столицы Татарстана предпочитают отправляться в Баку. Об этом пишет газета «БИЗНЕС Online».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, газета запросила информацию у метапоисковиков и игроков туристического рынка, чтобы узнать, где же казанцы собираются отдохнуть до зимы. По данным крупнейшего в Рунете метапоиске дешевых авиабилетов Aviasales, на ноябрьские праздники у жителей столицы Татарстана традиционно популярные направления по России — это Москва, Петербург, Краснодар, Симферополь и Сочи. А из зарубежных городов казанцы предпочитают Баку, Тель-Авив, Амстердам, Анталию, Барселону и Рим.

    Как отмечает газета, с приходом нового лоукостера Buta Airways в Баку можно было купить билеты за 3–4 тысячи рублей, сейчас же билеты на праздники стоят от 13 тысячи рублей. Напомним, лоукостер Buta Airways начал выполнение рейсов из Казани в Баку с 1 сентября (четыре раза в неделю). Рейсы выполняются как на 106-местных лайнерах Embraer 190, так и на 122-местных Airbus A319.

    В компании также сообщили, что уже на Новый год казанцы активно ищут и покупают билеты в Москву, Петербург, Баку, Прагу, Бангкок, Тбилиси и Дубай.

    Представители казанских туркомпаний отмечают рост турпоездок в Азербайджан. «Азербайджан и Грузия— это востребованные направления. Число поездок в эти страны выросло в разы. Причем Азербайджан представлен в топ-10 впервые», - пишет газета.

    Фарида Абдуллаева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :Жители столицы Татарстана предпочитают отдыхать в Баку
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