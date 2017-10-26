Жители столицы Татарстана предпочитают отдыхать в Баку

Москва, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

На ноябрьские праздники - День народного единства России жители столицы Татарстана предпочитают отправляться в Баку. Об этом пишет газета «БИЗНЕС Online».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, газета запросила информацию у метапоисковиков и игроков туристического рынка, чтобы узнать, где же казанцы собираются отдохнуть до зимы. По данным крупнейшего в Рунете метапоиске дешевых авиабилетов Aviasales, на ноябрьские праздники у жителей столицы Татарстана традиционно популярные направления по России — это Москва, Петербург, Краснодар, Симферополь и Сочи. А из зарубежных городов казанцы предпочитают Баку, Тель-Авив, Амстердам, Анталию, Барселону и Рим.

Как отмечает газета, с приходом нового лоукостера Buta Airways в Баку можно было купить билеты за 3–4 тысячи рублей, сейчас же билеты на праздники стоят от 13 тысячи рублей. Напомним, лоукостер Buta Airways начал выполнение рейсов из Казани в Баку с 1 сентября (четыре раза в неделю). Рейсы выполняются как на 106-местных лайнерах Embraer 190, так и на 122-местных Airbus A319.

В компании также сообщили, что уже на Новый год казанцы активно ищут и покупают билеты в Москву, Петербург, Баку, Прагу, Бангкок, Тбилиси и Дубай.

Представители казанских туркомпаний отмечают рост турпоездок в Азербайджан. «Азербайджан и Грузия— это востребованные направления. Число поездок в эти страны выросло в разы. Причем Азербайджан представлен в топ-10 впервые», - пишет газета.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва