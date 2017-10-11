Журнал «Afrique – Asie»: Экономическая диверсификация в Азербайджане превратила страну в региональную державу

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

9 октября во французском ежемесячном электронном журнале «Afrique – Asie», выходящем в свет во Франции с 1955 года и имеющем широкую читательскую аудиторию во многих странах – от Магриба до Канады, была напечатана интересная статья французского политолога Себастьяна Буссуа об Азербайджане. Интерес она представляет, прежде всего, потому, что написана она французом, впервые посетившим Азербайджан. Радует и то, что этот журналист описывает увиденное объективно, без искажений. АЗЕРТАДЖ представляет сокращенную версию статьи.

Автор пишет, что Кавказский регион кажется местом далеким для французов. Однако именно с этой страной Франция поддерживает отношения, уходящие в далекую историю. Не случайно, что в 2017 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен бывшим Президентом Франции Франсуа Олландом в Елисейский дворец, а ранее в 2014 году французский Президент, посетив Азербайджан, ознакомился с ходом строительства Французского лицея. Там же он сделал заявление, которое, позже, было увековечено у входа здания лицея: «Отношения между двумя странами имеют давнюю историю».

Как отмечает французский исследователь, Азербайджан – стабильно развивающийся экономический лидер региона, который имеет благоприятное географическое расположение. Богатая нефтью и газом страна граничит с Ираном, Грузией, Турцией, Россией и Арменией. С последней Азербайджан находится в состоянии войны. В 1991-1994-ом годах Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и прилегающие к нему районы. Для того, чтобы не только выжить, но и процветать в окружении этих стран, Азербайджан не мог только лишь рассчитывать на свои недра. В отличие от других стран, сидящих на нефтяной «игле», Азербайджан сделал выбор в направлении диверсификации экономики. И благодаря этому рискованному и неординарному ходу, сегодня Азербайджан стабильно развивается, несмотря на экономический мировой кризис.

В статье отмечается, что несмотря на тяжелые последствия войны, многочисленные жертвы, свыше миллион беженцев и вынужденных переселенцев, открытую незаживающую рану Карабаха, Азербайджан сумел создать собственную модель развития. Если бы этот конфликт произошел сегодня, и если бы Россия не вмешивалась в ход войны, расклад сил и вся картина были бы другими.

Несмотря на свое головокружительное развитие, Азербайджан понимал, что нужно стремиться к устойчивому развитию. Исходя не только из политических соображений, Азербайджан присоединился к Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Совету Европы, стал партнером НАТО, Организации Исламского Сотрудничества и Всемирного банка; но и с экономической точки зрения, в стране наблюдается рост, достигший 21 процента за период с 2003 по 2007 год.

Себастьян Буссуа, рассказывающий об успехах нефтяной стратегии страны, отмечает, что Азербайджан, диверсифицируя энергетические маршруты, вложил значительные средства в реализацию нефтегазопроводов. В течение долгого времени нефтяной сектор был основной движущей силой развития страны. Однако сегодня ситуация изменилась: Азербайджан, обладающий амбициозным видением, стремится к диверсификации своей экономики, привлечению иностранных инвесторов, поощрению и помощи в экспорте местных продуктов. Если в 2007 году доля нефтяного сектора составляла 60 процентов экономики, то в 2016 году эта цифра составляла 34 процента, а доля ненефтяного сектора составила 66 процента.

В статье отмечается, что агентство АЗПРОМО – государственное образование, играющую важную роль в поддержке диверсификации экономики страны. Основанное в 2003 году Министерством экономики Азербайджана АЗПРОМО оказывает прямую поддержку развитию иностранных инвестиций и экспорта. Эта структура ответственна за определение государственных и частных проектов, которые заслуживают поддержки, изучение рынков, содействие в регистрации бизнеса и лицензирования. Он поддерживает сельскохозяйственный сектор, в который вовлечены 40 процентов работающего населения страны. Благодаря усилиям АЗПРОМО за 2016-2017 годы Азербайджан участвовал в крупнейших международных экономических форумах в России, США, Германии, Австралии и Украине.

Автор отмечает, что сельское хозяйство в Азербайджане развивается очень динамично. Страна известна своими продуктами, такими как орехи, помидоры, гранаты, которые экспортируются по всему миру, в том числе в США и Новую Зеландию. Азербайджанские вина также имеют всемирную славу. Но это не все: страна опирается на свою тяжелую промышленность, логистику и торговлю, финансовые услуги, высокие технологии.

В статье отмечается, что Азербайджан все чаще становится оригинальным туристическим направлением в мире. Баку органически вбирает в себя европейскую современность и древнюю культуру. Старый город - Ичеришехер создает гармонию с современным обликом Баку. Величайшие архитекторы украсили Баку уникальными футуристическими сооружениями. В качестве примера можно назвать Центр Гейдара Алиева, названный в честь общенационального лидера, созданный Заха Хадид, или Flame Towers, Fairmont Hotel. В 2016 году всемирно известный сайт Trip Advisor объявил Баку одним из 10 направлений года.

В настоящее время туристы из России, Грузии, Ирана и арабских стран являются самыми многочисленными посетителями Азербайджана. За прошлый год из России в Азербайджан приехало 6,697,000, из Грузии - 4,405,000, а из Ирана - 232,700 туристов. В будущем Азербайджан намерен расширить туриндустрию. Благодаря своему расположению на границе Европы с Азией, все большое количество китайцев, японцев и индийцев стремятся посетить Азербайджан.

«Азербайджан является также многоязычным центром различных цивилизаций. Благодаря своему историческому прошлому в этой стране почти все понимают и говорят по-русски. За годы независимости к русскому языку прибавился английский и французские языки. Хоть уже несколько лет, несмотря на неопровержимое присутствие английского языка, все больше возобновляется интерес к французскому языку. Причем настолько, что каждый год в страну организуют командировки французских учителей, и число студентов, обучающихся языку Мольера, стремительно растет», - отмечает в своей статье французский политолог.