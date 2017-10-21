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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Журнал «Тюркология» включен в библиографический индекс Современной языковой ассоциации

    21.10.2017 [12:39]

    Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

    Международный журнал «Тюркология», учредителем которого является Президиум Национальной Академии наук Азербайджана, включен в библиографию Современной языковой ассоциацией (Modern Language Association - MLA) США. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Академии наук.

    Ответственный секретарь журнала Эльчин Ибрагимов отметил, что в октябре нынешнего года одно из престижных научных изданий тюркского мира - журнал «Тюркология» включен в библиографический индекс MLA, являющийся источником международных ссылок в области литературы, языка, истории, этнографии, фольклора и др. Библиография охватывает более 1,5 миллиона источников ссылок. Печатная и онлайн версии библиографии, используемой миллионами исследователями, регулярно обновляются. Многие высшие учебные заведения и научно-исследовательские центры Северной Америки и Европы становятся абонентами MLA.

    По словам Э.Ибрагимова, после назначения академика Кямала Абдуллаева главным редактором журнала постановлением Президиума НАНА от 17 февраля 2016 года, наряду с языкознанием, было принято решение публиковать в издании статьи и рецензии в связи с литературой, историей, мифологией, философией, культурой, искусством, письменными памятниками и тюркологическими центрами.

    Отметим, что ежегодно выходят 4 номера журнала «Тюркология».

    AZERTAG.AZ :Журнал «Тюркология» включен в библиографический индекс Современной языковой ассоциации
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