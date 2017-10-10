За 9 месяцев текущего года доходы Государственного фонда социальной защиты выросли на 7 процентов

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

В условиях сложной политико-экономической ситуации и господства кризисных процессов в регионе и мире, Азербайджан остается островком стабильности и спокойствия. Так, системные реформы в условиях разветвленной и эффективной экономики, успешно осуществляемые в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, создают условия для продолжения процессов социально-экономического развития нашей республики, давая возможность для достижения положительных результатов отвечающей современным стандартам пенсионно-страховой системы Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), за январь-сентябрь 2017 года доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при ведомстве, увеличившись на 165,49 млн. маната или на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, выросли до 2532,59 млн. манат.

За отчетный период поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 1501,1 млн. маната, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,8 процента. 65,13 процента или 977,7 млн. маната от этих поступлений приходятся на долю внебюджетного сектора, что по сравнению с показателем 9 месяцев 2016 года больше на 12,1 процента или на 105,46 млн. манатов. Значительный рост поступлений от небюджетных социальных страхований является прямым показателем экономического развития в стране.

На первое октября 2017 года в Азербайджане зарегистрировано свыше 1 миллиона 330 тысяч пенсионеров.

По итогам 9 месяцев текущего года среднемесячная сумма трудовой пенсии по возрасту составила 226,7 маната. Соотношение среднемесячной суммы трудовой пенсии по возрасту по стране к сумме среднемесячной заработной платы составило 43,6 процента, что полностью отвечает требованиям Европейской социальной хартии.