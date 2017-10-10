    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    За 9 месяцев текущего года доходы Государственного фонда социальной защиты выросли на 7 процентов

    10.10.2017 [16:31]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    В условиях сложной политико-экономической ситуации и господства кризисных процессов в регионе и мире, Азербайджан остается островком стабильности и спокойствия. Так, системные реформы в условиях разветвленной и эффективной экономики, успешно осуществляемые в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, создают условия для продолжения процессов социально-экономического развития нашей республики, давая возможность для достижения положительных результатов отвечающей современным стандартам пенсионно-страховой системы Азербайджана.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), за январь-сентябрь 2017 года доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при ведомстве, увеличившись на 165,49 млн. маната или на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, выросли до 2532,59 млн. манат.

    За отчетный период поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 1501,1 млн. маната, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,8 процента. 65,13 процента или 977,7 млн. маната от этих поступлений приходятся на долю внебюджетного сектора, что по сравнению с показателем 9 месяцев 2016 года больше на 12,1 процента или на 105,46 млн. манатов. Значительный рост поступлений от небюджетных социальных страхований является прямым показателем экономического развития в стране.

    На первое октября 2017 года в Азербайджане зарегистрировано свыше 1 миллиона 330 тысяч пенсионеров.

    По итогам 9 месяцев текущего года среднемесячная сумма трудовой пенсии по возрасту составила 226,7 маната. Соотношение среднемесячной суммы трудовой пенсии по возрасту по стране к сумме среднемесячной заработной платы составило 43,6 процента, что полностью отвечает требованиям Европейской социальной хартии.

     

    AZERTAG.AZ :За 9 месяцев текущего года доходы Государственного фонда социальной защиты выросли на 7 процентов
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    В Азербайджане индивидуальные счета соцстрахования имеют 3 528 470 человек
    10.10.2017 [15:50]
    В Азербайджане индивидуальные счета соцстрахования имеют 3 528 470 человек
    В отчете по глобальной конкурентоспособности 2017-2018 наша страна заняла 17-е место в рейтинге эффективности рынка труда
    07.10.2017 [15:05]
    В отчете по глобальной конкурентоспособности 2017-2018 наша страна заняла 17-е место в рейтинге эффективности рынка труда
    В Азербайджане нефтяникам оказывается большое внимание
    19.09.2017 [18:07]
    В Азербайджане нефтяникам оказывается большое внимание
    В Сабирабадском и Имишлинском районах сданы в эксплуатацию индивидуальные дома для семей инвалидов и шехидов
    16.08.2017 [16:51]
    В Сабирабадском и Имишлинском районах сданы в эксплуатацию индивидуальные дома для семей инвалидов и шехидов
    Другие новости раздела
    10.10.2017 [15:50]
    В Азербайджане индивидуальные счета соцстрахования имеют 3 528 470 человек
    09.10.2017 [18:52]
    Делегация из Узбекистана изучает опыт нашей страны в области пенсионного обеспечения
    09.10.2017 [13:54]
    В Баку начала работу международная конференция по борьбе с киберпреступностью ОБНОВЛЕНО  ВИДЕО
    07.10.2017 [15:05]
    В отчете по глобальной конкурентоспособности 2017-2018 наша страна заняла 17-е место в рейтинге эффективности рынка труда
    За 9 месяцев текущего года доходы Государственного фонда социальной защиты выросли на 7 процентов