За 9 месяцев текущего года в водные бассейны республики выпущены 383 миллиона мальков
AzerTAg.az
26.10.2017 [17:22]
Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ
За январь-сентябрь 2017 года рыборазводными учреждениями, подведомственными Департаменту по увеличению и охране биологических ресурсов водных бассейнов Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), в естественные водные бассейны республики выпущены 383 миллиона мальков рыб различных пород.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Департаменте по увеличению и охране биологических ресурсов водных бассейнов МЭПР, из них 101 070 - это лососевые, 8,3 миллиона - осетровые, а 374 миллиона - сазановые.
Было отмечено, что до конца года выпуск осетровых не предусмотрен, однако планируется выпуск мальков сазановых и лососевых пород рыб.
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