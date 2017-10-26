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    ОБЩЕСТВО


    За 9 месяцев текущего года в водные бассейны республики выпущены 383 миллиона мальков 

    26.10.2017 [17:22]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    За январь-сентябрь 2017 года рыборазводными учреждениями, подведомственными Департаменту по увеличению и охране биологических ресурсов водных бассейнов Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), в естественные водные бассейны республики выпущены 383 миллиона мальков рыб различных пород.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Департаменте по увеличению и охране биологических ресурсов водных бассейнов МЭПР, из них 101 070 - это лососевые, 8,3 миллиона - осетровые, а 374 миллиона - сазановые.

    Было отмечено, что до конца года выпуск осетровых не предусмотрен, однако планируется выпуск мальков сазановых и лососевых пород рыб.

    AZERTAG.AZ :За 9 месяцев текущего года в водные бассейны республики выпущены 383 миллиона мальков 
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