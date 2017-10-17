За 9 месяцев текущего года за незаконную охоту в Азербайджане задержано 110 человек

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

За 9 месяцев нынешнего года сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) были проведены рейды с целью изучения ситуации по соблюдению требований законов «Об охоте» и «Об охране животного мира» , а также предотвращения незаконной охоты и продажи диких птиц и животных на территории республики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, в результате рейдов были задержаны 110 человек, занимавшихся незаконной охотой, у которых изъято 90 охотничьих ружей, 396 патронов, 22 птицы и 10 голов животных.

В отношении совершивших административные нарушения были составлены протоколы. 98 человек были оштрафованы на общую сумму 95 790 манатов, а по 13 фактам для определения личности виновных было сделано обращение в соответствующие районные отделения полиции.

В ходе проведенных рейдов было выявлено 8 фактов содержания в клетках незаконно выловленных в дикой природе птиц и животных.

По фактам в отношении правонарушителей составлены протоколы, и каждый из них был оштрафован в административном порядке на 500 манатов. Дикие животные и птицы были изъяты и переданы в Центр восстановления дикой природы, действующий при Алтыагаджском национальном парке.

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов продолжают проводить рейды на территории республики с целью расследования соблюдения правил Закона «Об охоте» и предотвращения незаконной охоты.