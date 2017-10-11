За незаконное содержание дикого ястреба применен штраф в размере 500 манатов

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел (МВД) проведены рейды на территории Гарадагского района.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, в ходе рейда был задержан житель города Баку Талех Ахмедов, прогуливающийcя с диким ястребом на руке в прибрежной полосе пляжа Шихово Гарадагского района.

В ходе расследования выяснилось, что у Т.Ахмедова отсутствует официальный документ, подтверждающий законность содержания дикой птицы. По факту в отношении нарушителя закона был составлен протокол, и он оштрафован в административном порядке в размере 500 манатов.

Дикий ястреб был передан в Центр восстановления дикой природы, действующий при Алтыагаджском национальном парке.

Птица под контролем ветеринарных врачей после прохождения обследования и периода реабилитации будет выпущена в дикую природу.