За незаконную вырубку 30 деревьев применен штраф в размере 8 100 манатов

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Жалоба, поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) в связи с незаконной вырубкой деревьев на территории села Тюкавила Лянкяранского района, была на месте изучена сотрудниками МЭПР.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, во время осмотра территории на правой стороне автомобильной дороги Сепаради-Тюкавила Лянкяранского района, в полезащитной полосе установлен факт незаконной вырубки 30 невысохших елей и берез c диаметром стволов 20-44 см.

В ходе расследования выяснилось, что данная территория является земельным участком, находящимся в собственности муниципалитета Сепаради, и нанесенный природе ущерб оценен в размере 8 100 манатов.

С целью обеспечения принятия мер в отношении виновных и правовой оценки состава преступления, в соответствии с законодательством, собранные материалы направлены в Лянкяранскую городскую прокуратуру.