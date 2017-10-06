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    ОБЩЕСТВО


    За незаконную вырубку 30 деревьев применен штраф в размере 8 100 манатов

    06.10.2017 [16:50]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Жалоба, поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) в связи с незаконной вырубкой деревьев на территории села Тюкавила Лянкяранского района, была на месте изучена сотрудниками МЭПР.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, во время осмотра территории на правой стороне автомобильной дороги Сепаради-Тюкавила Лянкяранского района, в полезащитной полосе установлен факт незаконной вырубки 30 невысохших елей и берез c диаметром стволов 20-44 см.

    В ходе расследования выяснилось, что данная территория является земельным участком, находящимся в собственности муниципалитета Сепаради, и нанесенный природе ущерб оценен в размере 8 100 манатов.

    С целью обеспечения принятия мер в отношении виновных и правовой оценки состава преступления, в соответствии с законодательством, собранные материалы направлены в Лянкяранскую городскую прокуратуру.

    AZERTAG.AZ :За незаконную вырубку 30 деревьев применен штраф в размере 8 100 манатов
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