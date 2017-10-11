За восемь месяцев объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией превысил 500 миллионов долларов

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

За восемь месяцев текущего года объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией превысил 500 миллионов долларов. В нашей стране прошли регистрацию свыше 200 немецких компаний.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра экономики Сахил Бабаев 11 октября на проходящем в Баку германо-азербайджанском бизнес-форуме.