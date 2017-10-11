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    ЭКОНОМИКА


    За восемь месяцев объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией превысил 500 миллионов долларов

    11.10.2017 [11:32]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    За восемь месяцев текущего года объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией превысил 500 миллионов долларов. В нашей стране прошли регистрацию свыше 200 немецких компаний.

    Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра экономики Сахил Бабаев 11 октября на проходящем в Баку германо-азербайджанском бизнес-форуме.

    AZERTAG.AZ :За восемь месяцев объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией превысил 500 миллионов долларов
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