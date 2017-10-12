За январь-сентябрь к курсам профподготовки и дополнительного образования привлечено свыше 70 600 человек

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает проведение курсов профподготовки и дополнительного образования с целью приведения возможностей рабочей силы в соответствие с требованиями рынка труда.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, за январь-сентябрь нынешнего года к курсам профподготовки и дополнительного образования привлечены 70 619 человек.

За отчетный период на эти курсы по линии Государственной службы занятости привлечены 2 698 граждан, которые освоили специальности компьютерного дизайнера, портного, электромонтера, кондитера, ковродела, парикмахера и др. Также 215 человек привлечены на курсы Центра профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья номер 1 МТСЗН.

Всем участникам курсов были вручены сертификаты.

Также за 9 месяцев 2017 года 67 706 представителей молодежи, в основном старшеклассники, были проинформированы о требованиях современного рынка труда.