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    ОБЩЕСТВО


    За январь-сентябрь к курсам профподготовки и дополнительного образования привлечено свыше 70 600 человек

    12.10.2017 [15:52]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Министерство труда и социальной защиты населения продолжает проведение курсов профподготовки и дополнительного образования с целью приведения возможностей рабочей силы в соответствие с требованиями рынка труда.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, за январь-сентябрь нынешнего года к курсам профподготовки и дополнительного образования привлечены 70 619 человек.

    За отчетный период на эти курсы по линии Государственной службы занятости привлечены 2 698 граждан, которые освоили специальности компьютерного дизайнера, портного, электромонтера, кондитера, ковродела, парикмахера и др. Также 215 человек привлечены на курсы Центра профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья номер 1 МТСЗН.

    Всем участникам курсов были вручены сертификаты.

    Также за 9 месяцев 2017 года 67 706 представителей молодежи, в основном старшеклассники, были проинформированы о требованиях современного рынка труда.

     

    AZERTAG.AZ :За январь-сентябрь к курсам профподготовки и дополнительного образования привлечено свыше 70 600 человек
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