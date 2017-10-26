Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Слышали ли вы рассказы о той радости, которую испытывали литовцы, когда вернули Вильнюс? Команда «Lietuvos žinios», побывавшая на фронтовой полосе Азербайджана и Армении, которую азербайджанцы недавно отвоевали, видела такие же эмоции людей. Более двадцати лет спустя в родные дома вернулись первые азербайджанские семьи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова нашли место в статье Айданаса Пралейки «Забытая Карабахская война: «Мы могли гнать оккупантов до самых их границ» опубликованной на литовской газете «Lietuvos žinios», под рубрикой «Специально из Азербайджана». http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/pamirstas-karabacho-karas-galejome-okupantus-vyti-iki-pat-ju-sienu-ii-dalis-/252821 . АЗЕРТАДЖ представляет статью с небольшими сокращениями.

24 года. Столько лет азербайджанцы из села Джожджуг Мерджанлы ждали, когда смогут вернуться в родные дома. Перед нагорно-карабахской войной 1988-1993 гг., в Джабраилском районе, в котором и находится село Джоджуг Мерджанлы, жили более 52 тысяч человек. В этом году в Джоджуг Мерджанлы вернулись 50 семей.

Каждой семье предназначен построенный за счет государства одинакового типа дом и небольшой земельный участок. В момент, когда команда «Lietuvos žinios» посетила Джоджуг Мерджанлы, жизнь здесь уже вертелась вокруг ежедневных бытовых вопросов – люди собрались возле здания администрации и дискутировали о том, как лучше использовать свободные участки поселка. Работает школа и построена мечеть, которая является точной копией бывшей мечети в городе Шуше (Карабахе).

В данное время Нагорный Карабах контролируется армянами. Азербайджанцы зовут это оккупацией. По словам азербайджанцев, на оккупированных территориях не осталось ни одной действующей мечети.

Несмотря на то, что армянские позиции расположены всего в километре от жилых домов Джоджуг Мерджанлы, обстрелов здесь уже не боятся.

Расположенную в данное время между границей Ирана и конфликтной линией село Джоджуг Мерджанлы армяне захватили в 1993 году. В то время здесь было 283 хозяйства, в которых жили 1075 человек. Когда в том же году в декабре азербайджанцы провели «Горадизскую» контратаку и обратно взяли Джоджуг Марджанлы, в селе уже не было ни одного целого здания.

Хотя поселок и был отвоеван, люди не могли сюда вернуться – окружные высоты контролировались армянскими силами. Джоджуг Марджанлы, как и множество других прифронтовых сел периодически обстреливали артиллерия или снайперы.

Однако один упрямый азербайджанец показал, что никакая опасность не может выгнать человека из его дома. Огтай Газиев, который едва полгода смог вытерпеть участь беженцев в своей стране, вместе с семьей вернулся в Джоджуг Марджанлы в 1994 году. Его поступок был оценен неоднозначно. Общество одновременно и удивлялось, как этот человек решился отстроить свой дом прямо под прицелом врага, и восхищалось его храбростью и решимостью.

«Я мог стать беженцем и на самом деле пробыл в этой шкуре 6 месяцев, но как только узнал, что азербайджанские силы отвоевали Джоджуг Марджанлы – я самый первый направился назад. Когда вернулся, я был потрясен, увидев, что от дома моего отца осталась только куча развалин», - рассказывал Огтай Газиев.

Весной 2016 года, когда перестрелки на фронтовой линии стали более интенсивными, азербайджанские силы провели операцию «Лелетепе» (так называется возвышенность около Джоджуг Мерджанлы) и оттеснили армянские силы на столько, что те уже не могли подвергать прямой опасности село Джоджуг Марджанлы. Противник также был отодвинут от нескольких населенных пунктов в Физулинском районе.

В то время в социальных сетях было полно фотографий азербайджанских солдат и видеозаписей из освобожденных возвышенностей. В Азербайджане эта победа вызвала бурю патриотических настроений. Люди собирались на площадях Баку и добровольно просились в армию.

Тогда не была объявлена мобилизация и не была начата крупномасштабная атака, однако впервые спустя 24 года азербайджанцы надеялись, что это был их долгожданных день, когда вместо безрезультатных мирных переговоров, они с оружием в руках смогут вернуть Нагорный Карабах и другие контролируемые армянами территории, которые de jure считаются частью Азербайджана.

Сегодня азербайджанцы занимают доминирующую позицию вокруг Джоджуг Мерджанлы, хотя противник отдален от их передовых позиций на меньше чем километр, и обстрелы так и остались частью повседневности.

Когда я спросил у полковника, командующего на данной фронтовой полосе не боятся ли жители, что так близко находящиеся армянские силы могут, как и в прошлом году, попробовать ударить по штатским объектам, офицер, усмехнувшись, ответил, что мирные жители могут быть спокойны – им хватит и имеющихся «под рукой» сил, чтобы «отбить у противника желание» испытать удачу.

«Мы могли гнать оккупантов до самых их границ». Такую фразу команде «Lietuvos žinios» довелось слышать от азербайджанских военных, также и от мирных жителей не единожды. Военный потенциал Азербайджана на много больше, чем Армении. Азербайджан по всему миру покупает продвинутое вооружение и военную технику, а Армении приходится довольствоваться тем, что ей дарит или одалживает Москва.

Азербайджан может похвастаться и хорошими социальными гарантиями для военных. В стране действует всеобщий призыв, однако много призывников предпочитают продолжать службу. Сейчас профессиональные военные составляют 30 процентов всего персонала вооруженных сил. Их зарплата приравнивается к средней зарплате в стране, а по окончанию службы военнослужащие получают приличную пенсию. Далее продолжающие службу военные (после 20 лет службы) получают квартиру, размер которой зависит от количества членов семьи. Кроме того, они могут выбирать место жительства, которое, к примеру, располагалось бы недалеко от их подразделения.