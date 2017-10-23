Заместитель председателя Сената Чехии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
AzerTAg.az
Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ
23 октября заместитель председателя Сената Чешской Республики Иржи Шестак в Аллее почетного захоронения почтил память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложил цветы к его могиле.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Затем гость, прибыв в Шехидляр хиябаны, почтил память героических сыновей Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и территориальную целостность нашей страны, возложил цветы на их могилы, посетил мемориал «Вечный огонь».
Гость, любовавшийся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в городе работе по благоустройству и созиданию.
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание