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    Заместитель председателя Сената Чехии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны

    23.10.2017 [14:01]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ 

    23 октября заместитель председателя Сената Чешской Республики Иржи Шестак в Аллее почетного захоронения почтил память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложил цветы к его могиле.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

    Затем гость, прибыв в Шехидляр хиябаны, почтил память героических сыновей Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и территориальную целостность нашей страны, возложил цветы на их могилы, посетил мемориал «Вечный огонь».

    Гость, любовавшийся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в городе работе по благоустройству и созиданию.

    AZERTAG.AZ :Заместитель председателя Сената Чехии посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
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