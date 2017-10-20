Заместитель премьер-министра ознакомился в Тертере с ходом строительных работ в квартале для вынужденных переселенцев

Tертер, 20 oктября, Taир Агамамедов, AЗЕРТАДЖ

20 октября заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов ознакомился в Тертерском районе с завершающими работами в жилом массиве для вынужденных переселенцев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель премьер-министра вместе с главами исполнительной власти Тертерского, Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов и руководителями компаний, участвующих в строительстве жилого квартала, провел осмотр полной средней школы, музыкальной школы и детского сада.

Было сообщено, что во исполнение пункта 1.7 «Дополнений», внесенных Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 21 февраля 2011 года в «Государственную программу по улучшению условий жизни и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев», утвержденную Распоряжением главы государства от 1 июля 2004 года, в целях улучшения жилищно-бытовых условий 1176 семей вынужденных переселенцев проводятся завершающие работы в жилом квартале, возводимом вместе со всеми необходимыми объектами социально-технической инфраструктуры. Согласно проекту в жилом квартале построены 34 четырехэтажных жилых дома, школа на 1200 ученических мест, детский сад на 280 мест, музыкальная школа, врачебный пункт, административное здание, клуб-общинный центр, автоматическая телефонная станция. 120 квартир в зданиях – однокомнатные, 504 - двухкомнатные, 472 - трехкомнатные, 80 - четырехкомнатные.

После ознакомления с завершающими работами в квартале заместитель премьер-министра Али Гасанов провел совещание с участием руководителей строительных компаний. Он отметил, что решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев постоянно находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В нашей стране предпринимаются устойчивые шаги по решению социальных проблем и улучшению жилищно-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев. Жилой квартал, возводимый на территории Тертерского района, является наглядным свидетельством этого внимания и заботы.

Заместитель премьер-министра дал конкретные поручения по качественному завершению работ в жилом квартале. Он отметил, что жилой комплекс со всеми инфраструктурными объектами должен быть сдан на высоком уровне.

Представители строительных компаний сообщили, что в ходе строительных работ никаких проблем не возникло.

Затем заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов побывал в поселке Шихарх Тертерского района, где поинтересовался ходом строительных работ и благоустройства вокруг памятника «Марага-150». Этот памятник был сооружен самими армянами в 1978 году по случаю 150-летия переселения армян из иранской Мараги в Карабах после Туркманчайского договора, заключенного между Россией и Ираном в 1828 году. В конце XX века после очередных территориальных притязаний Армении к Азербайджану памятник «Марага-150» был намеренно разрушен армянами.

Было сообщено, что вокруг памятника проведены ремонтные работы, территория покрыта таметом, обнесена оградой, установлена осветительная система. На стендах, установленных вокруг памятника, представлены архивные документы на азербайджанском, русском и английском языках и фотографии, свидетельствующие о переселении сюда армян. Памятник, являющийся весомым доказательством для разоблачения армянского коварства и лжи, имеет важное политическое значение. Памятник будет демонстрироваться гостям и представителям зарубежной прессы, посещающим нашу страну.

Отметим, что распоряжением Кабинета Министров от 3 мая 2016 года были выделены соответствующие средства на восстановление 228 разрушенных жилых домов и возмещение ущерба частному имуществу, причиненного в результате обстрела в апреле 2016 года армянскими вооруженными силами населенных пунктов, расположенных вблизи от линии соприкосновения войск в Агдамском и Тертерском районах. За счет выделенных средств оказана материальная помощь 105 семьям в Тертерском районе, 15 семьям в Aгдамском районе – в общей сложности 120 семьям. Ремонтно-восстановительные работы в 182 домах завершены в августе 2016 года. 20 из этих домов расположены в Тертерском районе, 162 – в Агдамском районе.

Для строительства разрушенных в результате обстрела армянскими вооруженными формированиями 78 домов, расположенных на территории сел Шихарх, Чайлы, Гасангая, Бурудж и Аскипара Тертерского района, где временно размещены семьи вынужденных переселенцев, распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 7 ноября 2016 года выделены средства из резервного фонда государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2016 год. Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел восстановительные работы на территории. Строительство 78 домов на выделенные средства было завершено в мае нынешнего года и они переданы в пользование семей вынужденных переселенцев.