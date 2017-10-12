Заслуженный летчик России: Все конфликты должны быть урегулированы только мирным путем посредством переговоров

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Конференцию в Баку переоценить или недооценить нельзя. Мир сейчас до того хрупок, ситуация в мире до того шаткая, что всё прогрессивное человечество стремится к миру. Конференция в Баку выступает за мир, здоровье, порядочность, мирное взаимотношение государств. Международный союз «Наследники победы» была создана, когда после 1945 года наша общая страна, все страны, входящие в СССР, все думали, что мир наступит сам по себе. Прошло некоторое время, и этого не случилось. И мы все здесь собрались для того, чтобы все люди на планете знали, что без мира жить нельзя. Чтобы не было войны, все страны, включая миролюбивое государство Азербайджан, стремятся к миру, добру и взаимопониманию.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал заместитель председателя исполнительного комитета международного союза «Наследники Победы», герой Российской Федерации, заслуженный летчик России Владимир Алимов, в рамках проходящей в Баку международной конференции «Консолидация и единство народов, как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира».

Владимир Алимов сообщил, что ключевая тема этой конференции заключается в убеждении всего мира в важности сохранении мира и стабильности, воздержания от конфликтов и войны. «Все конфликты должны быть урегулированы только мирным путем посредством переговоров», - добавил В.Алимов.

Отметив красоту столицы Азербайджана, заслуженный летчик России сказал, что в последний раз был в Баку 30 лет назад. «Вчера, приехав в Баку, был приятно удивлен. Баку изменился в лучшую сторону – чистые улицы, красивый ландшафт, завораживающая архитектура. Всё это свидетельствует о заботе и внимании Президента Азербайджана, благодаря которому Баку – цивильный, европейский и прекраснейший город. Я бы хотел, чтобы во многих российских городах было то же самое», - сказал В.Алимов.