Завершается скандал вокруг свинарника на месте концлагеря

Прага, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на информацию, рассекреченную по решению чешского правительства, свинарник в Летах у Писка, построенный на месте нацистского концлагеря для цыган времен Второй мировой войны, будет выкуплен у его владельца за 450 миллионов крон (17,3 миллиона евро). Параметры сделки с владельцем, фирмой AGPI, были чешским правительством определены еще в августе сего года. Договор будет подписан в ближайшее время. На месте гибели чешских цыган в будущем должен быть создан мемориал.

Министр финансов Чехии Иван Пильны считает приведенную сумму неадекватной. В голосовании по поводу подписания договора он участия не принимал.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

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