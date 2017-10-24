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    Завершается скандал вокруг свинарника на месте концлагеря

    24.10.2017 [14:36]

    Прага, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на информацию, рассекреченную по решению чешского правительства, свинарник в Летах у Писка, построенный на месте нацистского концлагеря для цыган времен Второй мировой войны, будет выкуплен у его владельца за 450 миллионов крон (17,3 миллиона евро). Параметры сделки с владельцем, фирмой AGPI, были чешским правительством определены еще в августе сего года. Договор будет подписан в ближайшее время. На месте гибели чешских цыган в будущем должен быть создан мемориал.

    Министр финансов Чехии Иван Пильны считает приведенную сумму неадекватной. В голосовании по поводу подписания договора он участия не принимал.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Завершается скандал вокруг свинарника на месте концлагеря
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