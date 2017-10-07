Завершилась конференция, посвященная 90-летнему юбилею Научно-исследовательского института педиатрии

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

В Баку завершила работу научно-практическая конференция, посвященная 90-летнему юбилею Научно-исследовательского института (НИИ) педиатрии имени К.Фараджевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во второй день мероприятия врачи, педиатры и неонатологи обсудили актуальные проблемы педиатрии. Были заслушаны доклады сотрудников НИИ педиатрии. Регина Нейматова выступила с докладом на тему «Роль оксидативного стресса в развитии внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных детей с экстремально низкой массой тела», Гюнай Хаджизаде - «Гипербилирубинемия в неонатальном периоде и их влияние на развитие психомоторики детей в раннем возрасте», Арзу Алхасова - «Респираторный дистресс-синдром новорождённых, его ранняя диагностика и лечение сурфактантом», Мирюсиф Нагиев - «Муковисцидоз: клиника, диагностика и современный взгляд на лечение» и Ламия Фарзалиева выступила с докладом на тему «Клинические рекомендации по лечению острого бронхита».