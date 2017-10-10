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    ПОЛИТИКА


    Завершился визит военных моряков Азербайджана в Иран ВИДЕО

    10.10.2017 [13:49]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Делегация Военно-морских сил Азербайджана, посетившая Исламскую Республику Иран с визитом, возвратилась на Родину.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, военные моряки Азербайджана, отбывшие в сопровождении военного оркестра из порта Энзели Ирана, где развевались флаги двух стран, вечером 9 октября прибыли в Баку.

    AZERTAG.AZ :Завершился визит военных моряков Азербайджана в Иран ВИДЕО
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