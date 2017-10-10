Завершился визит военных моряков Азербайджана в Иран ВИДЕО
AzerTAg.az
10.10.2017 [13:49]
Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ
Делегация Военно-морских сил Азербайджана, посетившая Исламскую Республику Иран с визитом, возвратилась на Родину.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, военные моряки Азербайджана, отбывшие в сопровождении военного оркестра из порта Энзели Ирана, где развевались флаги двух стран, вечером 9 октября прибыли в Баку.
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