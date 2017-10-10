Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ Делегация Военно-морских сил Азербайджана, посетившая Исламскую Республику Иран с визитом, возвратилась на Родину. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, военные моряки Азербайджана, отбывшие в сопровождении военного оркестра из порта Энзели Ирана, где развевались флаги двух стран, вечером 9 октября прибыли в Баку.

AZERTAG.AZ : Завершился визит военных моряков Азербайджана в Иран ВИДЕО

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