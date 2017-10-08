Завтра на территории страны погода будет в основном без осадков

Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды на территории страны на 9 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах слабый туман. Южный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью 14-16, днем 20-25 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 4-9, днем 21-26 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков, утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков. Будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах в основном без осадков, утром местами туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 6-11, днем 17-22 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

В Центральном Аране: Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков, утром местами туман. Будет дуть местами усиливающий восточный ветер. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков, утром и вечером местами слабый туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 11-15, днем 19-23 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла.