Завтра ночью и утром в столице временами возможны дожди

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах возможны дожди. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 75-85 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике временами возможны грозы и дожди. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 20-25 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах временами возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 6-10 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах временами возможны грозы и дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах временами возможны грозы и дожди. Прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-8 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах временами возможны грозы и дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах временами возможны дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15, днем 18-22 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.