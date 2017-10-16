Завтра в горных районах республики выпадет снег

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые ночью и утром местами могут принять интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем ослабеет.

Температура воздуха ночью составит 10-12, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые на Абшеронском полуострове со второй половины дня 16 октября до вечера 17 октября контрастные изменения погодных условий, усиление cеверного ветра хазри и понижение температуры воздуха на фоне дождливой погоды будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В Нахчыванской Автономной Республике днем в основном без осадков. Однако ночью и утром временами возможны дожди. Ночью и утром будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 15-20 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах временами возможны дожди и снег. Местами осадки примут интенсивный характер. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 4-7 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах местами возможны дожди. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 14-18 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах временами возможны дожди и снег. Местами осадки примут интенсивный характер. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-3, днем 4-7 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах временами возможны дожди, которые ближе к вечеру постепенно прекратятся. Ночью и утром будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем 15-18 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах временами возможны дожди, которые ближе к вечеру постепенно прекратятся. Ночью и утром прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11, днем 15-17 градусов тепла, в горах ночью 3-6, днем 7-11 градусов тепла.