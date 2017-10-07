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    Завтра в столице воздух прогреется до 23 градусов

    07.10.2017 [15:03]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный южный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 14-16, днем 21-23 градуса тепла.

    Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 40-50 процентов.

    В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 18-22 градуса тепла.

    В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 9-14 градусов тепла.

    В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Ожидается временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 18-22 градуса тепла.

    В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-5, днем 14-18 градусов тепла.

    В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Ожидается временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 19-24 градуса тепла.

    В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-12, днем 18-22 градуса тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

    AZERTAG.AZ :Завтра в столице воздух прогреется до 23 градусов
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