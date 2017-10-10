Зидан готов продать Бэйла
AzerTAg.az
10.10.2017 [17:55]
Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ
Полузащитник Гарет Бэйл может покинуть «Реал».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «El Confidencial», главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан и президент Флорентино Перес обеспокоены постоянными травмами валлийца.
Зидан готов отпустить футболиста, в то время как Перес еще не принял окончательного решения, но он тоже сомневается в будущем хавбека в Мадриде. Окружение функционера считает, что от продажи Бэйла можно выручить 101 миллион евро.
В Бэйле заинтересован «Манчестер Юнайтед».
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
10.10.2017 [17:24]
10.10.2017 [14:45]
10.10.2017 [11:48]
10.10.2017 [10:56]
МУЛЬТИМЕДИА
10.10.2017 [14:45]
10.10.2017 [14:01]
10.10.2017 [12:23]
10.10.2017 [10:41]
10.10.2017 [17:44]
10.10.2017 [16:33]
10.10.2017 [15:39]
10.10.2017 [15:23]
10.10.2017 [18:05]
10.10.2017 [17:17]
10.10.2017 [15:30]
10.10.2017 [13:21]
10.10.2017 [12:26]
09.10.2017 [18:44]
10.10.2017 [17:50]
10.10.2017 [17:11]
10.10.2017 [11:37]
09.10.2017 [13:25]
10.10.2017 [14:40]
10.10.2017 [11:36]
06.10.2017 [17:50]
10.10.2017 [18:09]
10.10.2017 [10:58]
07.10.2017 [18:51]
07.10.2017 [18:15]
10.10.2017 [15:59]
09.10.2017 [17:36]
09.10.2017 [17:36]
10.10.2017 [16:31]
10.10.2017 [15:50]
09.10.2017 [18:52]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание