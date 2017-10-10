Зидан готов продать Бэйла

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Полузащитник Гарет Бэйл может покинуть «Реал».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «El Confidencial», главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан и президент Флорентино Перес обеспокоены постоянными травмами валлийца.

Зидан готов отпустить футболиста, в то время как Перес еще не принял окончательного решения, но он тоже сомневается в будущем хавбека в Мадриде. Окружение функционера считает, что от продажи Бэйла можно выручить 101 миллион евро.

В Бэйле заинтересован «Манчестер Юнайтед».