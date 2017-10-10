    • / СПОРТ

    СПОРТ


    Зидан готов продать Бэйла

    10.10.2017 [17:55]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Полузащитник Гарет Бэйл может покинуть «Реал».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «El Confidencial», главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан и президент Флорентино Перес обеспокоены постоянными травмами валлийца.

    Зидан готов отпустить футболиста, в то время как Перес еще не принял окончательного решения, но он тоже сомневается в будущем хавбека в Мадриде. Окружение функционера считает, что от продажи Бэйла можно выручить 101 миллион евро.

    В Бэйле заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    AZERTAG.AZ :Зидан готов продать Бэйла
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    10.10.2017 [17:24]
    «Odlar Yurdu» в лидирующей группе клубного Кубка Европы
    10.10.2017 [14:45]
    Матч Кубка Франции был прерван из-за сердечного приступа игрока
    10.10.2017 [11:48]
    Исландия стала самой маленькой по численности населения страной, когда-либо выходившей на ЧМ
    10.10.2017 [10:56]
    «Арсенал» начал переговоры по трансферу Турана
    Зидан готов продать Бэйла