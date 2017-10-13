Знакомство с Центром Гейдара Алиева произвело на Президента Болгарии приятное впечатление

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

13 октября находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Болгарии Румен Радев и его супруга Десислава Радева побывали в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Анар Алакбаров проинформировал о деятельности Центра, ставшего символом современного Баку.

Было отмечено, что работа Центра направлена на изучение и исследование политического наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, популяризацию на международной арене истории и культуры, национально-духовных ценностей Азербайджана, а также образцов мировой культуры в нашей стране. Было отмечено, что в Центре также создан Музей Гейдара Алиева. В функционирующем с 2013 года Музее интересные факты о жизненном пути общенационального лидера представлены посредством фото и видеоматериалов.

Посетители также могут ознакомиться в Центре с выставками, охватывающими различные темы.

Высокий гость ознакомился с выставкой «Жемчужины Азербайджана». В экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены уникальные экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей, культурным наследием страны. Выставка привлекает внимание как интерактивное и современное средство для изучения истории и культуры Азербайджана.

Президент Болгарии также посмотрел выставку «Мини-Азербайджан». На выставке высокий гость получил возможность ознакомиться с образцами богатой архитектуры нашей страны посредством макетов исторических и архитектурных зданий Азербайджана.

Гости ознакомились с выставкой «Кукла в искусстве». Большинство образцов искусства, представленных в экспозиции, изготовлены в единственном экземпляре и обладают большой художественной ценностью. Многие из этих произведений – победители международных фестивалей кукол и биеннале.

Затем Румен Радев и Десислава Рудева посетили в Центре Гейдара Алиева «Выставку классических автомобилей». Президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров довел до внимания, что на выставке демонстрируются автомобили, произведенные с момента возникновения автомобиля – начиная с конца ХIХ века – в Германии, США, Италии, Франции, Великобритании и бывшем СССР.

Высокий гость оставил запись в Книге почетных гостей Центра.