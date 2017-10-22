Знакомство с городом Бухара произвело на азербайджанских гостей приятное впечатление

Баку, 22 октября, АЗЕРТАДЖ

После состоявшейся в Ташкенте под руководством председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде международной конференции на тему «Исламская солидарность на примере узбекско-азербайджанской дружбы» гости посетили Бухару.

Делегация в составе председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариза Гурбанлы, президента Национальной Академии Наук Азербайджана, академика Акифа Ализаде, депутатов Милли Меджлиса Эльдара Ибрагимова, Сиявуша Новрузова, Хикмета Бабаоглу, Джаваншира Пашазаде и других ознакомились с городом и провели ряд встреч.

Гости начали знакомство с Бухарой с посещения мавзолея Бахауддина Накшбенди. Им была предоставлена информация об истории мавзолея. Шейх уль-ислам встретился со студентами высшей медресе при комплексе, дал им свое благословение.

Ректор медресе Хайдерхан Юлдашжухаев поприветствовал шейха, проинформировал его об учебном заведении. Затем гости совершили намаз в мечети комплекса, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде оставил запись в книге почетных гостей.

Гости также встретились со студентами и преподавателями медресе Мир Араб, расположенной в центре Бухары.

Директор медресе Элов Жабир отметил, что шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде учился в этой медресе. По его словам, первый президент Чечни, покойный Ахмат Кадыров, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и другие также являются воспитанниками этой медресе.

Шейх уль-ислам отметил, что, приезжая сюда, всегда испытывает одновременно чувство радости и печали. «Мне кажется, что нет необходимости объяснять это. Ведь все для меня здесь родное», - сказал он.

Обратившись к студентам, шейх сказал: «Вы – ученые-теологи будущего. Будете людьми, доводящими до народа слово Аллаха. Ваш долг - хорошо учиться и глубоко осваивать религиозные ценности».

Гости посетили мавзолей Исмаила Самани IX-X веков, прогулялись по саду Самани и другим достопримечательностям, приняли участие в праздновании Дня города.

Затем шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил могилу своего учителя в медресе Мир Араб, поэта и ученого, азербайджанца Ибрагима Гасымова, прочитал молитву за упокой его души.

На этом визит азербайджанской делегации во главе с шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в Узбекистан завершился.

Гулу Кенгерли

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