Киев, 23 октября, АЗЕРТАДЖ Осень успокаивает дух, создает у человека невероятное настроение. В это время года можно увидеть все цвета, подаренные Богом людям. Чувствовать осень в столице Украины Киеве доставляет особое удовольствие. АЗЕРТАДЖ представляет читателям фотографии «золотой осени» Киева. Эмиль Гусейнли собкор АЗЕРТАДЖ Киев

AZERTAG.AZ : «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ

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