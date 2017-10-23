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    ОБЩЕСТВО


    «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ

    23.10.2017 [13:59]

    Киев, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Осень успокаивает дух, создает у человека невероятное настроение. В это время года можно увидеть все цвета, подаренные Богом людям. Чувствовать осень в столице Украины Киеве доставляет особое удовольствие.

    АЗЕРТАДЖ представляет читателям фотографии «золотой осени» Киева.

    Эмиль Гусейнли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Киев

    AZERTAG.AZ :«Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ
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    «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ «Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ