«Золотая осень» Киева в фотообъективе АЗЕРТАДЖ
AzerTAg.az
23.10.2017 [13:59]
Киев, 23 октября, АЗЕРТАДЖ
Осень успокаивает дух, создает у человека невероятное настроение. В это время года можно увидеть все цвета, подаренные Богом людям. Чувствовать осень в столице Украины Киеве доставляет особое удовольствие.
АЗЕРТАДЖ представляет читателям фотографии «золотой осени» Киева.
Эмиль Гусейнли
собкор АЗЕРТАДЖ
Киев
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