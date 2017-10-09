"Ливерпуль" хотят купить за миллиард евро толстосумы из Китая

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Китайские инвесторы могут приобрести английский футбольный клуб "Ливерпуль" за 1 миллиард фунтов у нынешних владельцев команды американской компании Fenway Sports Group, сообщает The Mirror.

На гостевом матче "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" (1:1) в рамках чемпионата Англии была замечена Аманда Стейвли, которая в прошлом году проводила переговоры о продаже клуба между одним из основателей FSG Томом Вернером и бизнесменами из Китая.

В 2010 году FSG купила "Ливерпуль" у американских бизнесменов Джорджа Джиллетта и Тома Хикса за 300 млн фунтов.

"Ливерпуль" был основан в 1892 году, с момента создания клуб проводит домашние игры на стадионе "Энфилд". За свою историю команда 18 раз становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок Англии, восемь раз - Кубок футбольной лиги и 15 раз - Суперкубок Англии.

На международной арене "Ливерпуль" сумел пять раз выиграть Лигу чемпионов, три раза - Лигу Европы и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА.

Сейчас "Ливерпуль" занимает седьмое место в текущем розыгрыше чемпионата Англии с 12 очками, отставая от лидирующих клубов из Манчестера на семь очков.