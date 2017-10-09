    • / СПОРТ

    СПОРТ


    "Ливерпуль" хотят купить за миллиард евро толстосумы из Китая

    09.10.2017 [11:04]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    Китайские инвесторы могут приобрести английский футбольный клуб "Ливерпуль" за 1 миллиард фунтов у нынешних владельцев команды американской компании Fenway Sports Group, сообщает The Mirror.

    На гостевом матче "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" (1:1) в рамках чемпионата Англии была замечена Аманда Стейвли, которая в прошлом году проводила переговоры о продаже клуба между одним из основателей FSG Томом Вернером и бизнесменами из Китая.

    В 2010 году FSG купила "Ливерпуль" у американских бизнесменов Джорджа Джиллетта и Тома Хикса за 300 млн фунтов.

    "Ливерпуль" был основан в 1892 году, с момента создания клуб проводит домашние игры на стадионе "Энфилд". За свою историю команда 18 раз становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок Англии, восемь раз - Кубок футбольной лиги и 15 раз - Суперкубок Англии.

    На международной арене "Ливерпуль" сумел пять раз выиграть Лигу чемпионов, три раза - Лигу Европы и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА.

    Сейчас "Ливерпуль" занимает седьмое место в текущем розыгрыше чемпионата Англии с 12 очками, отставая от лидирующих клубов из Манчестера на семь очков.

    AZERTAG.AZ :"Ливерпуль" хотят купить за миллиард евро толстосумы из Китая
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    09.10.2017 [18:43]
    Хави намерен возглавить  сборную Катара на ЧМ-2022
    09.10.2017 [16:39]
    «Одлар Юрду» узнал вторых соперников в Кубке европейских клубов
    09.10.2017 [16:35]
    УЕФА подготовил репортаж об агдамском клубе «Карабах»
    09.10.2017 [16:29]
    Определятся лучшие гимнасты и акробаты страны
    "Ливерпуль" хотят купить за миллиард евро толстосумы из Китая