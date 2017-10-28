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    İQTİSADİYYAT


    “Brent”in qiyməti 60 dollar/barreli ötüb

    28.10.2017 [10:05]

    Bakı, 28 oktyabr, AZƏRTAC

    Dünya birjalarında neftin qiyməti 1 dollardan çox bahalaşıb.

    AZƏRTAC xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Layt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 1,26 dollar bahalaşaraq 53,90 dollar, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 1,14 dollar artaraq 60,44 dollar təşkil edib.

    AZERTAG.AZ :“Brent”in qiyməti 60 dollar/barreli ötüb
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