Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin III turunun oyunları keçiriləcək
AzerTAg.az
Bakı, 19 oktyabr, AZƏRTAC
Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin III turunun oyunları keçiriləcək.
AZƏRTAC xəbər verir ki, 12 qrupda ümumilikdə 24 matç oynanılacaq.
Türkiyə təmsilçilərindən “Başakşehir” Almaniyada “Hoffenhaym”ın qonağı olacaq. “Konyaspor” isə Avstriya “Zalsburq”unu qəbul edəcək.
Qrup mərhələsinin III turunun digər oyunları aşağıdakılardır:
“A” qrupu
“Astana” (Qazaxıstan) – “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)
"Vilyarreal" (İspaniya) – “Slaviya” (Praqa, Çexiya)
“B” qrupu
“Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə)
“Skenderbeu” (Albaniya) – “Partizan” (Serbiya)
“C” qrupu
“Hoffenhaym” (Almaniya) – “Başakşehir” (Türkiyə)
“Braqa” (Portuqaliya) – “Lüdoqorets” (Bolqarıstan)
“D” qrupu
“Milan” (İtaliya) - AEK (Yunanıstan)
“Austriya” (Avstriya) – “Riyeka” (Xorvatiya)
“E” qrupu
“Everton” (İngiltərə) – “Lion” (Fransa)
“Atalanta” (İtaliya) – “Apollon” (Kipr)
“F” qrupu
“Şerif” (Moldova) – “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya)
“Zlin” (Çexiya) – “Kopenhagen” (Danimarka)
“G” qrupu
“Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – “Styaua” (Rumıniya)
“Luqano” (İsveçrə) – “Viktoriya” (Plzen, Çexiya)
“H” qrupu
“Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Arsenal” (İngiltərə)
BATE (Belarus) – “Köln” (Almaniya)
“I” qrupu
“Marsel” (Fransa) – “Gimaraynş” (Portuqaliya)
“Konyaspor” (Türkiyə) – “Zalsburq” (Avstriya)
“J” qrupu
“Zarya” (Ukrayna) – “Herta” (Almaniya)
“Ostersun” (İsveç) – “Atletik” (İspaniya)
“K” qrupu
“Nitsa” (Fransa) – “Latsio” (İtaliya)
“Zülte-Varegem” (Belçika) – “Vitess” (Hollandiya)
“L” qrupu
“Zenit” (Rusiya) – “Rusenborq” (Norveç)
“Vardar” (Makedoniya) – “Real Sosyedad” (İspaniya).
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