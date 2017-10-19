    • / İDMAN

    İDMAN


    Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin III turunun oyunları keçiriləcək

    19.10.2017 [14:38]

    Bakı, 19 oktyabr, AZƏRTAC

    Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin III turunun oyunları keçiriləcək.

    AZƏRTAC xəbər verir ki, 12 qrupda ümumilikdə 24 matç oynanılacaq.

    Türkiyə təmsilçilərindən “Başakşehir” Almaniyada “Hoffenhaym”ın qonağı olacaq. “Konyaspor” isə Avstriya “Zalsburq”unu qəbul edəcək.

    Qrup mərhələsinin III turunun digər oyunları aşağıdakılardır:

    “A” qrupu

    “Astana” (Qazaxıstan) – “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)

    "Vilyarreal" (İspaniya) – “Slaviya” (Praqa, Çexiya)

    “B” qrupu

    “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə)

    “Skenderbeu” (Albaniya) – “Partizan” (Serbiya)

    “C” qrupu

    “Hoffenhaym” (Almaniya) – “Başakşehir” (Türkiyə)

    “Braqa” (Portuqaliya) – “Lüdoqorets” (Bolqarıstan)

    “D” qrupu

    “Milan” (İtaliya) - AEK (Yunanıstan)

    “Austriya” (Avstriya) – “Riyeka” (Xorvatiya)

    “E” qrupu

    “Everton” (İngiltərə) – “Lion” (Fransa)

    “Atalanta” (İtaliya) – “Apollon” (Kipr)

    “F” qrupu

    “Şerif” (Moldova) – “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya)

    “Zlin” (Çexiya) – “Kopenhagen” (Danimarka)

    “G” qrupu

    “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – “Styaua” (Rumıniya)

    “Luqano” (İsveçrə) – “Viktoriya” (Plzen, Çexiya)

    “H” qrupu

    “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Arsenal” (İngiltərə)

    BATE (Belarus) – “Köln” (Almaniya)

    “I” qrupu

    “Marsel” (Fransa) – “Gimaraynş” (Portuqaliya)

    “Konyaspor” (Türkiyə) – “Zalsburq” (Avstriya)

    “J” qrupu

    “Zarya” (Ukrayna) – “Herta” (Almaniya)

    “Ostersun” (İsveç) – “Atletik” (İspaniya)

    “K” qrupu

    “Nitsa” (Fransa) – “Latsio” (İtaliya)

    “Zülte-Varegem” (Belçika) – “Vitess” (Hollandiya)

    “L” qrupu

    “Zenit” (Rusiya) – “Rusenborq” (Norveç)

    “Vardar” (Makedoniya) – “Real Sosyedad” (İspaniya).

    AZERTAG.AZ :Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin III turunun oyunları keçiriləcək
    © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
    Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin

    MÜƏLLİFLƏ ƏLAQƏ

    * işarəsinin olunduğu yerləri doldurun.

    Zəhmət olmasa, yuxarıdakı şəkildə göstərilən hərfləri daxil edin.
    Hərflərin böyük və ya balaca olmasının fərqi yoxdur.
    Bölmənin digər xəbərləri
    19.10.2017 [16:23]
    Şəhriyar Məmmədyarov Veyk-an-Zeye şəhərində keçiriləcək şahmat turnirində iştirak edəcək
    19.10.2017 [15:40]
    “Qarabağ”-“Atletiko Madrid” futbol qarşılaşması günü avtobuslarla 35 mindən çox sərnişin daşınıb
    19.10.2017 [14:50]
    Edinson Kavani ardıcıl yeddi oyundur Çempionlar Liqasında qol vurur
    19.10.2017 [12:38]
    Messi avrokuboklarda 100-cü qolunu vurub VİDEO
    Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin III turunun oyunları keçiriləcək