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    MƏDƏNİYYƏT


    Opera və Balet Teatrı noyabrda maraqlı repertuarla çıxış edəcək

    28.10.2017 [07:40]

    Bakı, 28 oktyabr, AZRTAC

    Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı noyabrda maraqlı tamaşalarla çıxış edəcək.

    AZƏRTAC teatrın noyabr repertuarını təqdim edir:

    1 noyabr - Fikrət Əmirov “Sevil”

    4 noyabr - Azərbaycan Televiziyası gününə həsr olunmuş konsert

    8 noyabr - Üzeyir Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”

    11 noyabr - Cüzeppe Verdi “Riqoletto”

    12 noyabr - Moris Ravel “Bolero”, Sergey Prokofyev “Tamahlar”

    16 noyabr - Leonid Vaynşteyn “Çəkməli pişik”

    18-19 noyabr, Moskva satira Teatrı aktyorlarının iştirakı ilə tamaşa

    20 noyabr - Müğənni Zamiq Hüseynovun konserti

    25 noyabr- Lüdviq Minkus “Donkixot”

    27 noyabr - Opera və Balet Teatrının solistlərinin iştirakı ilə Qala-konsert

    29 noyabr - Üzeyir Hacıbəyli “Arşın mal alan”

    AZERTAG.AZ :Opera və Balet Teatrı noyabrda maraqlı repertuarla çıxış edəcək
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