Opera və Balet teatrı noyabrda maraqlı repertuarla çıxış edəcək
AzerTAg.az
Bakı, 28 oktyabr, AZRTAC
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı noyabrda maraqlı tamaşalarla çıxış edəcək.
AZƏRTAC teatrın noyabr repertuarını təqdim edir:
1 noyabr - Fikrət Əmirov “Sevil”
4 noyabr - Azərbaycan Televiziyası gününə həsr olunmuş konsert
8 noyabr - Üzeyir Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”
11 noyabr - Cüzeppe Verdi “Riqoletto”
12 noyabr - Moris Ravel “Bolero”, Sergey Prokofyev “Tamahlar”
16 noyabr - Leonid Vaynşteyn “Çəkməli pişik”
18-19 noyabr, Moskva satira Teatrı aktyorlarının iştirakı ilə tamaşa
20 noyabr - Müğənni Zamiq Hüseynovun konserti
25 noyabr- Lüdviq Minkus “Donkixot”
27 noyabr - Opera və Balet Teatrının solistlərinin iştirakı ilə Qala-konsert
29 noyabr - Üzeyir Hacıbəyli “Arşın mal alan”
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