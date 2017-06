Le président de la République participe à l’ouverture du Salon international et conférence «Caspian Oil and Gas 2017» VIDEO

Bakou, 31 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé, mercredi 31 mai, à l’ouverture de la 24ème édition du Salon international et conférence «Caspian Oil and Gas 2017», ainsi que du 7ème Salon international de l’énergie et des énergies alternatives au Centre d’Exposition de Bakou.

La 24ème édition du Salon international «Caspian Oil and Gas 2017», l’événement le plus important du secteur énergétique dans la région de la mer Caspienne, est organisée avec l’appui du Ministère de l’Energie et la Société nationale des pétroles de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR), avec le soutien organisationnel des compagnies ITECA Caspian et ITE Group. Ce salon rassemble environ 300 entreprises provenant de 30 pays, dont l’Azerbaïdjan, les Etats-Unis, la Biélorussie, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Kazakhstan, la Chine, les Pays-Bas, la Pologne, le Japon et d’autres pays.

La 24ème édition de la Conférence internationale «Caspian Oil and Gas 2017» est une plateforme pour débattre des thèmes d’actualité du secteur pétro-gazier. La conférence réunira près de 400 délégués représentant 30 pays.

Andrew Wood, conseiller spécial chez ITE Group Plc, est intervenu à la 24ème édition du Salon international et conférence «Caspian Oil and Gas 2017».

Le président de la République d’Azerbaïdjan a prononcé un discours.

La sous-secrétaire d’Etat américaine adjointe pour la diplomatie énergétique, Robin Dunnigan, a lu le message de félicitations du président Donald Trump, avant la projection du message vidéo de Maros Sevcovic, vice-président en charge de l’Union de l’énergie.

Par la suite des interventions, le président Ilham Aliyev a visité les salons.