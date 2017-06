Des localités azerbaïdjanaises ont subi des tirs dans différentes directions du front

Bakou, 31 mai, AZERTAC

A partir de la nuit du 30 jusqu’au matin du 31 mai, les unités des forces armées de l’Arménie ont tiré à des armes de gros calibre dont des mortiers de 82 et 120 mm sur les positions de l’armée azerbaïdjanaise ainsi que sur un certain nombre de localités situées dans les régions de Terter, Aghdam et Fuzouli.

Aucune perte n’a été signalée dans les rangs des forces armées azerbaïdjanaises, ni parmi la population civile, a-t-on appris auprès du Ministère de la Défense.

L’ennemi a été réduit au silence suite aux mesures de rétorsion prises par les unités militaires azerbaïdjanaises.

Le Ministère de la Défense met en garde que si les forces armées arméniennes répètent ce genre de provocation, les forces armées de l’Azerbaïdjan feront recours à des systèmes d’artillerie de longue portée pour tirer sur les localités situées dans la profondeur de la défense de l’ennemi.