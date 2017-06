Franz Josef Pschierer: L’Azerbaïdjan est le troisième partenaire commercial de la Bavière dans l’espace de la CEI

Bakou, 31 mai, AZERTAC

L’Azerbaïdjan est un partenaire commercial important de l’Allemagne. Nous essayons de développer désormais notre coopération. C’est ce qu’a déclaré Franz Josef Pschierer, secrétaire d’Etat de la Bavière chargé de l’économie, des mass médias, de l’énergie et de la technologie, lors de son interview à l’AZERTAC.

«Plusieurs entreprises allemandes opèrent en Azerbaïdjan. La République d’Azerbaïdjan est le troisième partenaire commercial de la Bavière dans l’espace de la CEI et attache actuellement une attention particulière à la diversification de son économie. Situé au bord de la mer Caspienne, ce pays constitue un marché intéressant pour les produits de qualité de la Bavière et des projets de coopération à long terme. Ici, il y a un bon potentiel pour les sociétés de la Bavière dans les domaines de la technique environnementale et de l’énergie, de la construction, ainsi que de l’infrastructure et des constructions mécaniques», a-t-il précisé.

Soulignant que c’était sa première visite en Azerbaïdjan, le secrétaire d’Etat a salué la coopération sur la mise en œuvre du projet «Une Ceinture, une Route».