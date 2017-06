10,5 millions de manats alloués à l’approvisionnement en eau dans 136 localités

Bakou, 6 juin, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a signé, le 5 juin 2017, une ordonnance sur les mesures supplémentaires relatives à l’amélioration de l’approvisionnement des champs arables en eau pour l’irrigation et en eau potable de la population.

Conformément à l’ordonnance présidentielle, 10,5 millions de manats ont été alloués du fonds de réserve du président de la République, inscrit dans le budget de l’Etat, à la Société anonyme ouverte de la Bonification des terres et des Ressources en eau pour la faisabilité et le forage de 150 puits artésiens en vue d’améliorer l’approvisionnement en eau pour l’irrigation des terres arables ainsi qu’en eau potable de la population dans 136 localités de 36 villes et régions, peuplées de 375 milles habitants.