L’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Iran vont mettre en place un groupe de travail sur le transport des marchandises vers l’Europe

Bakou, 6 juin, AZERTAC

L’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Iran vont mettre en place un groupe de travail afin de coordonner les travaux d’acheminement des marchandises en provenance du Golfe Persique et de l’Inde vers l’Europe et dans le sens opposé, ont décidé les présidents des chemins de fer d’Azerbaïdjan, de Géorgie et d’Iran, Djavid Gourbanov, Mamouka Bakhtadze et Sayed Mohammadzadé, lors de leur rencontre tripartite à Tbilissi, la capitale géorgienne.

Ils ont discuté de l’organisation du transport ferroviaire de fret (conteneurs) en provenance du Golfe Persique et de l’Inde vers l’Europe et dans le sens opposé (en passant par l’Azerbaïdjan et la Géorgie) et celle de l’acheminement des marchandises en provenance du Golfe Persique et de l’Inde vers l’Europe et dans le sens opposé (via l’Azerbaïdjan et la Géorgie) à travers les ports d’Azerbaïdjan et d’Iran.

Les parties ont également décidé de créer un groupe de travail pour la coordination des travaux, d’organiser un train de conteneurs sur l’itinéraire Poti Poti/Batumi-Astara-Poti/Batumi et les négociations avec les transporteurs maritimes pour optimiser les prix du transport de marchandises dans la partie maritime de l’itinéraire.

Enfin, a été signé un protocole trilatéral.