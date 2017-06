25,5 mille billets vendus jusqu’à présent pour le match Azerbaïdjan-Irlande du Nord

Bakou, 10 juin, AZERTAC

25,5 mille billets sont vendus jusqu’à présent pour le match Azerbaïdjan-Irlande du Nord qui se tiendra aujourd’hui dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018.

Tous les billets seraient vendus jusqu’au commencement du match.

Le match Azerbaïdjan-Irlande du Nord débutera à 20h00 au Stade Tofig Behramov.

L’équipe d’Azerbaïdjan se positionne dans le groupe C où l’Allemagne arrive à la tête avec 15 points. L’Azerbaïdjan se classe à la quatrième place avec 7 points. L’Irlande du Nord est à la deuxième place, la République tchèque à la troisième place et la Norvège se classe à la cinquième place avec respectivement 10, 8 et 3 points. La République de Saint-Marin se positionne à la dernière place avec 0 points.