Le commandant suprême Ilham Aliyev a pris connaissance d’un nouveau bateau des garde-frontières Toufan VIDEO

Bakou, 24 août, AZERTAC

Jeudi 24 août, le président, commandant suprême des Forces armées Ilham Aliyev a pris connaissance d’un bateau des garde-frontières Toufan, nouvellement construit au Centre de construction et de réparation navales du Service national des frontières et a jeté les bases d'un nouveau bateau Toufan.

Le chef du Service frontalier d’Etat Eltchin Gouliyev a informé le président et commandant suprême Ilham Aliyev sur les travaux effectués au Centre de construction et de réparation navales. İl a souligné que jusqu’à présent, 10 bateaux (6 de type Chahdagh et 4 de type Toufan) avaient été construits au centre.

Le chef de l’Etat a jeté les bases d’un nouveau bateau des garde-frontières Toufan.

Le président Ilham Aliyev a ensuite été informé sur le nouveau matériel militaire, les armes et les munitions du Service frontalier d’Etat.

Le chef de l’Etat s’est ensuite familiarisé de près avec le bateau des garde-frontières Toufan, dont la longueur est de 62 mètres.